Regreso a clases en Nueva York: aquí se hará el festival de útiles escolares gratis este 21 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Se ha anunciado que en cierto condado de Nueva York, Estados Unidos (EEUU), se estará llevando a cabo una especie de feria escolar para apoyar a los padres de cara al regreso a clases, esto debe saber.

Las ferias o eventos escolares gratuitos son típicos de esta época, ofreciéndole alivio a muchas familias de bajos recursos que no tienen cómo costear el regreso a las aulas de sus niños.

En esta oportunidad se trata de un evento organizado por el departamento de Policía del Condado de Suffolk (SCPD), quienes celebrarán un evento especial de regreso a clases en su sede de Yaphank.

En dicho evento se espera que más de 800 estudiantes recibirán mochilas con útiles escolares y otros apoyos para iniciar el año académico “con éxito”.

Se ha adelantado que la actividad contará con la presencia del comisionado de policía Kevin Catalina, la subcomisionada Belinda Groneman y varios oficiales del SCPD, quienes acompañarán a las familias participantes.

La cita será de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, en la sede central del SCPD, ubicada en 30 Yaphank Ave., Yaphank.

¿Qué ofrecen en esta jornada de regreso a clases?

Además de las mochilas con útiles escolares, se estarán ofreciendo otros beneficios a la comunidad asistente, como por ejemplo:

Se ofrecerán cortes de cabello gratuitos para niños por orden de llegada, artículos de higiene personal y detergente para ropa.

Los estudiantes y sus familias también podrán disfrutar de helados servidos desde un camión durante la jornada

Los recursos y asistencia ofrecida se facilitarán mientras duren las existencias.

La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración de las organizaciones Branches Long Island, EAC Network, Angels of Long Island y Operation Impact, que trabajaron junto con la policía del condado para garantizar que los menores regresen a la escuela con lo necesario.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube