¡Atención, Nueva York! Todavía estás a tiempo de solicitar el cheque de estímulo por $400: descubre cómo

Nueva York se prepara para enviar a principios de octubre los primeros cheques de reembolso por inflación.

Este alivio económico, que puede llegar hasta los $400, se distribuirá a los residentes del estado que hayan presentado su declaración de impuestos en Nueva York.

Para recibirlo, las personas deben ser contribuyentes activos en el estado, a diferencia de algunos estímulos federales que se han entregado a quienes no declaran impuestos.

La intención principal de estos cheques es ofrecer un respiro a los residentes que han visto un incremento en los precios debido al impuesto sobre las ventas, causado por la inflación.

Cabe mencionar que, los residentes de Nueva York que presentaron su declaración de impuestos de 2021 son elegibles para recibir este reembolso. El estado está usando esta información para determinar la cantidad de dinero que corresponde a cada persona.

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios del cheque de estímulo en Nueva York?

Para determinar la cantidad que recibirás, el Departamento de Impuestos de Nueva York primero revisa tu declaración de impuestos de 2023.

Luego, el departamento usa tu estado civil y tus ingresos para calcular el monto del cheque, que puede ser de $150 a $400.

Si otra persona te declaró como dependiente, no calificas para este cheque.

“Si alguien está trabajando para alcanzar una meta de ahorro, o incluso si alguien simplemente está tratando de crear un fondo de emergencia, sabemos que muchos residentes en Rochester y en todo el país ni siquiera tienen un fondo de emergencia de $400, por lo que dinero como este puede ser enorme para una familia”, expresó Angela Rollins, directora de la Oficina de Empoderamiento Financiero.

Aún hay tiempo de declarar impuestos para recibir el cheque de estímulo en Nueva York

Si no presentaste tu declaración de impuestos a tiempo, aún tienes la oportunidad de hacerlo.

El Programa CASH del Empire Justice Center te ofrece servicios de preparación de impuestos completamente gratis, reseña Solo Dinero.

Para calificar para la ayuda, tus ingresos deben ser menores a $67.000 si tienes dependientes, o de $37.000 si no los tienes.

Yversha Roman, Directora de Alianzas Estratégicas del programa, anima a las personas a visitar la Biblioteca Central los martes y miércoles.

"Podemos ayudarlas a presentar sus impuestos de 2023 para que puedan recibir el cheque de reembolso por inflación", afirmó.

