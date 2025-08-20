¡Atención pasajeros! Así funcionan los aeropuertos en EEUU: el nuevo protocolo para la verificación de datos

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) implementa mejoras en sus procesos de verificación. Este mes, activa carriles biométricos en 15 aeropuertos adicionales del país.

Según información publicada por FOX, el sistema PreCheck Touchless ID permite a los pasajeros identificarse sin presentar documentos físicos. La tecnología utiliza reconocimiento facial avanzado.

Aeropuertos adoptan nueva tecnología para acelerar el tránsito de pasajeros

La TSA asegura que este método reduce el tiempo en los controles. Los viajeros registrados pueden acceder a carriles exclusivos y evitar demoras innecesarias.

Además, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya utiliza esta tecnología en varios puntos de entrada. El objetivo es ofrecer una experiencia más cómoda y segura.

Por lo tanto, los aeropuertos que integran este sistema buscan optimizar el flujo de pasajeros y reforzar las medidas de seguridad sin afectar la eficiencia.

La TSA destaca que esta solución representa una evolución del programa PreCheck tradicional, con beneficios adicionales para quienes viajan con frecuencia.

Los carriles biométricos más rápidos ya operan en 15 aeropuertos clave

Los nuevos carriles biométricos funcionan en terminales de alto tráfico. American Airlines los activa en Atlanta, Washington, Denver, Dallas, Las Vegas, LaGuardia, Portland, Seattle y Salt Lake City.

Delta los incorpora en Detroit, JFK y Los Ángeles. United los habilita en Newark, Chicago O’Hare y San Francisco.

Mientras tanto, aeropuertos como Reagan, Denver y Seattle ya contaban con esta tecnología en operaciones previas. Alaska Airlines también participa en la expansión.

En consecuencia, los viajeros frecuentes pueden aprovechar esta innovación en múltiples rutas nacionales e internacionales.

TSA amplía cobertura tecnológica y mejora la experiencia de viaje

La agencia confirma que el sistema Touchless ID seguirá expandiéndose. Las aerolíneas participantes colaboran en la integración de datos y protocolos de seguridad.

Además, los pasajeros que utilicen estos carriles no necesitan presentar pasaporte ni tarjeta de embarque. El escaneo facial valida su identidad en segundos.

La TSA reafirma su compromiso con la modernización de los aeropuertos. La meta es reducir tiempos de espera y elevar los estándares de protección.

Con esta iniciativa, Estados Unidos se posiciona como referente en control migratorio automatizado y eficiencia aeroportuaria.

