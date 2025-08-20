Transporte aéreo

Esta aerolínea deja Miami: conoce las razones y consulte la lista de los destinos

La aerolínea cesará sus operaciones en Miami en los próximos días.

Por Rosa León
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 08:34 am

Una aerolínea con sede en Nueva York ajusta su estrategia en el sur de Estados Unidos. En septiembre, cesará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La decisión responde a un análisis financiero. Según La Nación, la empresa detectó bajo rendimiento en las rutas desde Miami y optó por redirigir sus recursos hacia destinos más rentables.

Aerolínea reduce presencia en Miami tras cuatro años de servicio

La compañía inició vuelos en Miami en 2021 y ofrecía conexiones a Boston, Nueva York, Newark y Los Ángeles.

Durante ese tiempo, llegó a operar hasta 14 vuelos diarios sin embargo, la demanda disminuyó.

Derek Dombrowski, vocero corporativo, explicó que solo mantenían uno o dos vuelos diarios. Para liberar aeronaves, decidieron suspender esas rutas.

El último vuelo desde el MIA está previsto para el 3 de septiembre y los pasajeros podrán reubicarse en Fort Lauderdale o solicitar reembolsos.

JetBlue revela nuevas rutas y fortalece su operación en Fort Lauderdale

En tal sentido, JetBlue lidera esta reestructuración en julio, anunció nuevas rutas desde Fort Lauderdale a Atlanta, Austin, Norfolk y Tampa.

También sumará frecuencias a Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Raleigh-Durham y Richmond. Además, ampliará su servicio premium Mint.

Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red, destacó que Fort Lauderdale es un mercado clave para la aerolínea.

Más vuelos desde Long Island y expansión internacional

JetBlue confirmó vuelos a Vero Beach y Daytona Beach desde Boston y Nueva York. Estas rutas comenzarán en diciembre.

Desde Long Island, ampliará conexiones a Tampa y Fort Myers. Ya opera vuelos a Fort Lauderdale, Orlando y West Palm Beach.

La aerolínea también suma rutas internacionales. Desde Florida, volará a Punta Cana y Santiago de los Caballeros.

Con estos ajustes, JetBlue refuerza su red en Florida y responde a la demanda regional e internacional.

Miércoles 20 de Agosto - 2025
