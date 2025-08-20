Esta aerolínea deja Miami: conoce las razones y consulte la lista de los destinos

Una aerolínea con sede en Nueva York ajusta su estrategia en el sur de Estados Unidos. En septiembre, cesará sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Miami.
La decisión responde a un análisis financiero. Según La Nación, la empresa detectó bajo rendimiento en las rutas desde Miami y optó por redirigir sus recursos hacia destinos más rentables.
Aerolínea reduce presencia en Miami tras cuatro años de servicio
La compañía inició vuelos en Miami en 2021 y ofrecía conexiones a Boston, Nueva York, Newark y Los Ángeles.
Durante ese tiempo, llegó a operar hasta 14 vuelos diarios sin embargo, la demanda disminuyó.
Derek Dombrowski, vocero corporativo, explicó que solo mantenían uno o dos vuelos diarios. Para liberar aeronaves, decidieron suspender esas rutas.
El último vuelo desde el MIA está previsto para el 3 de septiembre y los pasajeros podrán reubicarse en Fort Lauderdale o solicitar reembolsos.
JetBlue revela nuevas rutas y fortalece su operación en Fort Lauderdale
En tal sentido, JetBlue lidera esta reestructuración en julio, anunció nuevas rutas desde Fort Lauderdale a Atlanta, Austin, Norfolk y Tampa.
También sumará frecuencias a Las Vegas, Los Ángeles, Phoenix, Raleigh-Durham y Richmond. Además, ampliará su servicio premium Mint.
Dave Jehn, vicepresidente de planificación de red, destacó que Fort Lauderdale es un mercado clave para la aerolínea.
Más vuelos desde Long Island y expansión internacional
JetBlue confirmó vuelos a Vero Beach y Daytona Beach desde Boston y Nueva York. Estas rutas comenzarán en diciembre.
Desde Long Island, ampliará conexiones a Tampa y Fort Myers. Ya opera vuelos a Fort Lauderdale, Orlando y West Palm Beach.
La aerolínea también suma rutas internacionales. Desde Florida, volará a Punta Cana y Santiago de los Caballeros.
Con estos ajustes, JetBlue refuerza su red en Florida y responde a la demanda regional e internacional.
