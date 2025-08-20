La ola de calor en Venezuela: estas son las recomendaciones para cuidar tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Ante la ola de calor que experimentará Venezuela desde el 20 de agosto hasta el mes de septiembre, expertos hacen recomendaciones a los ciudadanos para sortear las altas temperaturas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) señaló que Venezuela experimentará sus fechas más cálidas en 2025 entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre, debido a que los rayos del sol incidirán perpendicularmente sobre el territorio nacional.

Para sobrellevar la ola de calor que está por iniciar en el país, el presidente de la Sociedad Venezolana de Salud Pública, doctor Saúl Peña, indicó que las personas deben protegerse del sol con un paraguas, hidratarse permanentemente, buscar protección en espacios no asoleados y usar protector solar.

Agregó que el tipo de ropa más adecuada para utilizar en los días de calorón que se avecinan, es “ropa ligera, que repela un poco el calor”.

Destacó que durante los días de altas temperaturas las personas deben “considerar las horas donde hay mayor intensidad de la luz solar y apartarse de esos lugares” donde puedan verse más afectados por el calor.

El médico internista, José Miguel Jaimes, indicó las recomendaciones que deben seguir los venezolanos durante el tiempo que durará la ola de calor. “Aumentar el consumo de agua, usar ropa ligera, aplicarse protector solar, evitar actividad física extenuante; y las horas solares pico”.

Niños y adultos mayores deben extremar cuidados

Señaló que los niños y adultos mayores son más susceptibles a las altas temperaturas y, por lo tanto, deben extremar las medidas descritas anteriormente.

Advirtió: “Se debe usar un protector solar con factor de protección mayor de 50”.

El médico internista, Pablo Serrano, coincide al indicar que hidratarse es lo principal para tolerar el calor. En segundo lugar, para salir, las personas deben usar protector solar.

Evitar salir en horas pico cuando el sol está más fuerte

Evitar salir a mediodía debido a que el sol está fuerte, y salir en la mañana o la tarde con protector solar, dijo.

“Los adultos mayores deben mantenerse hidratados, y si tienen algún padecimiento cardiovascular, no salir sin hidratación para no descompensarse”, aseguró.

Por otro lado, expertos señalan que las altas temperaturas pueden provocar disminución en la concentración y rendimiento cognitivo. La gente se agota rápidamente y puede tener fatiga mental o problemas de memoria.

