Vigilante de empresa de envíos aprovechaba la noche para hurtar encomiendas: recuperan estos objetos

Por Genesis Carrillo
Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 05:31 pm
Un sujeto valiéndose de su condición como vigilante de una empresa de envíos, ubicada en el sector Zapara II, avenida 8, parroquia Coquivacoa, estado Zulia, aprovechaba la noche para hurtar encomiendas, informó el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico. 

En su cuenta de Instagram precisó que el sujeto quedó identificado como Edgar Orlando Contreras García (48), quien fue arrestado por el delito de hurto en la urbanización San Jacinto, parroquia Juana de Ávila, municipio Maracaibo. 

“Al realizar las experticias fílmicas y entrevistas en el lugar del hecho, se logró determinar que este hombre (...) esperaba la hora de la noche para vulnerar el área de almacenamiento, llevándose varios artefactos electrónicos, con la intención de comercializarlos para su beneficio económico”, indicó Rico. 

La Policía Científica logró recuperar como evidencias 11 equipos móviles; quedando el caso a disposición de la Fiscalía 39° del Ministerio Público.

 
 

