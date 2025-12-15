MP: cae un médico, enfermera y almacenista por desfalco; usaron récipe sin firma para robar insumos

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión de tres ciudadanos en el estado Nueva Esparta para ser imputados por el Ministerio Público (MP).

Los detenidos están acusados de sustraer insumos médicos del Hospital Luis Ortega, valiéndose de sus cargos.

Cae un médico, enfermera y almacenista por desfalco

De acuerdo con el reporte compartido en su cuenta oficial de Instagram, el MP identificó a los detenidos como: Ayasmil Rodríguez, Yaneth Acosta y Daniel Rodríguez.

Los implicados serán imputados por los delitos de apropiación o distracción de patrimonio público, agavillamiento y falsificación de documentos públicos.

"El Fiscal General de la República Tarek William Saab @tarekwilliamsaabh, informa que fueron #Aprehendidos para ser #Imputados por el @mpublicove de Nueva Esparta, los ciudadanos Ayasmil Rodríguez, Yaneth Acosta y Daniel Rodríguez, por los Delitos de Apropiación o Distracción de Patrimonio Público, Agavillamiento y Falsificación de Documentos Público, dichos sujetos sustrajeron insumos del hospital Luis Ortega, haciendo uso de un recipe médico sin sello, ni firma, valiéndose de sus cargos como médico, enfermera y almacenista, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano. Justicia", se lee en la publicación oficial.

Visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube