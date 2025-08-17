¿Trabajas horas extra en EE. UU.? Descubre cómo deducir tu tiempo laboral en tu próxima declaración de el IRS

Suscríbete a nuestros canales

El ámbito laboral estadounidense tendrá modificaciones significativas relacionadas con los impuestos para quienes reciben remuneraciones adicionales por horas extra.

Estos cambios forman parte de una actualización normativa que afecta las declaraciones fiscales desde el año fiscal 2025.

La información fue obtenida del portal web del IRS, donde se especifican los términos y condiciones de estas nuevas disposiciones. Se destacan nuevas deducciones que podrán solicitar aquellos trabajadores que perciban compensaciones adicionales por horas de trabajo extra.

Detalles de la nueva deducción para horas extra

A partir de 2025 y hasta 2028, los contribuyentes que obtengan ingresos por horas extras podrán deducir en su declaración únicamente el monto que exceda su tarifa normal.

Por ejemplo, si la tarifa regular es de 20 dólares por hora, pero las horas extra se pagan a 30 dólares, solo podrán deducirse los 10 dólares correspondientes al sobretiempo.

El límite máximo anual para estas deducciones será de 12,500 dólares para declaraciones individuales y 25,000 dólares para declaraciones conjuntas.

Además, existe una reducción gradual de esta deducción para trabajadores con ingresos brutos ajustados modificados superiores a 150,000 dólares en declaraciones individuales o 300,000 dólares en declaraciones conjuntas.

Para tramitar la deducción es imprescindible incluir el número de seguro social en la declaración y presentarla en conjunto en caso de estar casado, para poder reclamar el beneficio de manera adecuada.

Normativa sobre pago de horas extra en Estados Unidos

La regulación federal establece que los empleados no exentos que trabajen más de 40 horas en una semana laboral deben recibir un pago adicional equivalente a 1.5 veces el valor de la hora regular por el tiempo extra trabajado. Esta obligación está supervisada por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Cabe señalar que la Ley de Normas Razonables de Trabajo (FLSA) no contempla la obligación para los empleadores de pagar horas extra por labores realizadas en fines de semana o días feriados, considerando estas situaciones fuera del ámbito de la regulación sobre horas extras.

