Salario mínimo en Estados Unidos: así se calcula el pago de horas extras y propinas

El salario mínimo, conocido en inglés como minimum wage, representa la cantidad mínima que un empleador está obligado a pagar por cada hora de trabajo.

La cifra establecida a nivel federal sirve como referencia general, pero no es la única que rige en todos los estados. Cada estado puede establecer su propio monto, que puede ser superior o igual al mínimo federal, dependiendo de las condiciones económicas y políticas locales, informó Trámites USA.

“El salario mínimo varía por estado, pero recuerda que es solo un monto base y en algunos casos puedes negociar con tu empleador”, explica el Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DOL).

Condiciones salariales pueden ser negociables

Esto significa que, además del monto oficial, existen posibilidades de negociar mejores condiciones salariales según la situación laboral y las habilidades del trabajador.

California, por ejemplo, tiene uno de los salarios mínimos más altos del país, superando los $15 por hora en muchas ciudades. Nueva York también destaca por sus cifras elevadas, especialmente en áreas metropolitanas.

Para consultar el salario mínimo vigente en cada estado y ciudad, puedes acceder al mapa interactivo disponible en la página oficial del Departamento del Trabajo (DOL).

¿Cómo impactan las propinas en el salario mínimo?

En ciertos sectores como la hostelería y servicios, las propinas representan una parte importante del ingreso total. En estos casos, existe una regulación específica: el salario base puede ser menor al mínimo federal, siempre que las propinas acumuladas hagan que el ingreso total alcance o supere esa cifra. Sin embargo, si las propinas no alcanzan ese nivel, el empleador debe complementar la diferencia.

El pago por horas extras o overtime se aplica cuando un trabajador realiza más de 40 horas semanales. La ley establece que estas horas deben pagarse a una tarifa superior: generalmente 1.5 veces la tarifa regular.

El salario mínimo para empleados que dependen de propinas en EE.UU. es de solo US$ 2,13 por hora. Este monto es significativamente menor que el salario mínimo general, pero está establecido por ley y puede variar según la regulación federal y estatal.

La suma de las propinas más los US$ 2,13 de salario base debe alcanzar al menos US$ 7,25 por hora. Si las propinas no alcanzan ese monto, el empleador debe pagar la diferencia para cumplir con la normativa federal.

