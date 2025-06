Drama fuera del Miss Universe Latina: Alicia Machado denuncia favoritismo en Telemundo

De ha viralizado un vídeo de un en vivo que hizo Alicia Machado en sus redes sociales en el que dejó clara una inconformidad con la manera en la que algunos espacios de Telemundo han abordado su participación en Miss Universe Latina: El Reality según reseñó People en Español.

La exmiss dijo que muchos al ver que el equipo Esmeralda "va ganado", le tiran para que pierda el foco y especificó con quién es su molestia:

Machado dijo además que tiene claro que Andrea Meza, la nueva capitana del equipo ‘Rubí’, forma parte del staff de conductores de Hoy Día por lo que dejan en evidencia si favoritismo:

“Ya me di cuenta que en el programa Hoy día ya no hay manera porque la capitana 'Rubí' es la conductora del programa Hoy día y por ende los conductores van a hablar bien de ella y van a decir que tienen favoritismo [en el reality hacia mí] y me van a tirar mierda a mí para variar; los de En casa con Telemundo también ya vi lo mismo, ya vi que me van a tirar mierda”, acusó.