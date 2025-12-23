En imágenes: Enrique Iglesias y su esposa dan la bienvenida a su cuarto hijo

Suscríbete a nuestros canales

Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaron el lunes 22 de diciembre el nacimiento de su cuarto hijo. La extenista rusa compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una fotografía del bebé recién nacido, acompañada de la leyenda "My Sunshine 17/12/2025", indicando que el nacimiento ocurrió el miércoles 17 de diciembre. La publicación fue realizada de manera conjunta por la pareja.

Una familia que crece

El recién llegado se une a sus tres hermanos mayores. La pareja ya es padres de los gemelos Nicholas y Lucy, de 7 años, y de su hija Mary, de 5 años. El anuncio confirma los rumores de embarazo que comenzaron a circular en agosto de este año, cuando la pareja fue fotografiada en Miami. Enrique Iglesias, de 50 años, había confirmado la noticia en una entrevista en septiembre, expresando sentirse con "mucha responsabilidad, pero feliz y con muchísimas ganas" de ser padre nuevamente.

Una vida discreta

El anuncio destaca por venir de una pareja famosa por proteger férreamente su privacidad. Enrique Iglesias y Anna Kournikova, cuya relación comenzó en 2001, rara vez comparten detalles de su vida familiar. Esta publicación representa un gesto especial para sus seguidores, permitiéndoles celebrar este momento de felicidad familiar con ellos.

