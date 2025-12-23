¿Qué pasa en la familia Beckham? Todo sobre el drama entre Victoria y su hijo

Suscríbete a nuestros canales

La tensión familiar estalló públicamente el pasado fin de semana cuando medios reportaron que David y Victoria Beckham habían dejado de seguir a su hijo Brooklyn en Instagram. Sin embargo, la versión fue rápidamente corregida por su hermano menor, Cruz Beckham, quien aclaró la situación en sus redes: “NO ES CIERTO. Mi mamá y mi papá nunca dejarían de seguir a su hijo… Se despertaron bloqueados… al igual que yo”. Este episodio confirma que fue Brooklyn, de 26 años, quien bloqueó activamente a sus padres y hermanos, un gesto radical que recalca el nivel de fractura en plena temporada navideña.

Antecedentes: Una Grieta que Nació en el Altar

El distanciamiento tiene su origen más público en la lujosa boda de Brooklyn con la actriz Nicola Peltz en abril de 2022. Dos incidentes marcaron el evento:

El vestido: Nicola inicialmente planeó usar un diseño de Victoria Beckham, pero terminó vistiendo un Valentino. Este cambio generó rumores de un desaire y tensiones entre ambas.

El protagonismo: Durante la recepción, el cantante Marc Anthony dedicó una canción a los novios, pero en un momento describió a Victoria como “la mujer más hermosa del salón”. Fuentes cercanas a la pareja indicaron que este comentario arruinó un momento especial que habían planeado, dejándolos molestos.

La Distancia se Consolida: Ausencias Clave en 2025

Lejos de resolverse, el conflicto se profundizó este año con ausencias significativas por parte de Brooklyn y Nicola:

No al cumpleaños de David: La pareja no asistió a la celebración del 50º aniversario de David Beckham en Londres, un hito familiar mayor.

Renovación de votos sin los Beckham: En agosto de 2025, Brooklyn y Nicola renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima a la que no fueron invitados ningún miembro de la familia Beckham , solo la familia Peltz.

Elección de lealtad: En mayo, Brooklyn publicó un video con Nicola con la leyenda “Siempre te elegiré”, interpretado como una declaración de prioridades. Horas después, Cruz subió una foto con sus padres y hermanos agradeciéndoles por la vida.

Reacciones y Posiciones Encontradas

Cada lado maneja el conflicto de forma distinta:

El silencio de Brooklyn: Él y Nicola han optado por el silencio público y buscan “paz”, según amigos. Interpretaron la reciente aclaración de Cruz en Instagram como otra forma de presión mediática.

La elegancia pública de los Beckham: David y Victoria han evitado hablar del tema públicamente. Victoria intentó un gesto de acercamiento navideño mostrando un calcetín colgado para Brooklyn, y David compartió una foto antigua con el emotivo pie “Permiso para llorar” , mostrando su dolor.

La postura familiar: Fuentes cercanas a David y Victoria expresan que están “heridos y decepcionados”, pero que la puerta para la reconciliación siempre está abierta y que aman a su hijo.

Un Final Abierto y una Navidad Dividida

Con Brooklyn y Nicola pasando la Navidad en Miami o Palm Beach con la familia Peltz, y el resto de los Beckham reunidos tradicionalmente en el Reino Unido, la fractura se siente más fuerte en estas fechas. El conflicto trasciende el chisme para mostrar una dinámica familiar disfuncional donde un hijo adulto prioriza la unidad que formó con su pareja, y unos padres lidian con el dolor de esa distancia. La historia, por ahora, no tiene un final feliz a la vista.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube