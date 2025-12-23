Chepa Candela: Nina Sicilia ignora las protestas de Stephany Abasali y otras ex candidatas

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jellooouu, darlings!!... ¿Y cómo se preparan para darle la Nochebuena?... Yo aquí haciendo un alto en mis labores prenavideñas, para seguir poniéndolos “al day” sobre todo lo que acontece y pasa en la movida farandulera de aquí, de allá… y más allá…

Manuel Arvelaiz

Yyy precisamente desde los predios mayameros se reportan mis “repetidoras internacionales” para batirme que ARVELAIZ, (¿Les suena ese nombrecito?) el mismo que dio, que dio ¡y volvió a dar!... y no logró consolidar su carrera como cantante en Venezuela, anda “enredado entre las patas de los caballos”, pues resulta, que no quiere cancelar un “mono” más grande que King Kong que tiene con la empresa productora Goqui Plus Productions, a cuyos directivos, Sandra Quintero y Daniel Gómez, les debe la friolera de $17.191.07, monto total de la deuda con intereses, según acuerdo establecido entre las partes en diciembre de 2023, días antes del concierto “Arvelaiz y sus amigos” que fue presentado el 12 de diciembre del mismo año, en el Mon Petite Garden de Florida…y, a pesar de que ha pasado todo este tiempo, el susodicho se ha hecho el “sueco” y no da la cara para cumplir con el compromiso que asumió con estos señores, que ya no hayan la manera de cobrarles…¡Así como lo están leyendo!...Según la onda captada por mis camataguas, el cantante de marras no quiere responder por lo convenido hace ya tres años…y, a pesar de que conversaron “en sana paz” con su manager, Liliana Perdomo, (que además es su esposa) y le plantearon la posibilidad de cancelar en tres cómodas cuotas, nada que el Arvelaiz, que al parecer tiene fama de pichirre (Dicen que le dan en el codo y abre los dedos de los pies) ¡”toma chocolate y paga lo que debe”!...Sustoooo...

Ana Cecilia Leal

Yyy como mis fuentes mayameras, han estado bien activas en estas últimas horas, con todo y las fiestas decembrinas encima, también me contaron que la misma ANA CECILIA LEAL; quedó “seca” cuando vio que la prensa Mexicana de forma avasallante destacó en primera plana su encuentro fortuito con el Christian Nodal, “tubazo” que les batí en esta misma columna el cual se convirtió en la noticia del mes, dándole sus 15 minutos de fana…aunque debido a lo abrumador que resultó el brete, “después que mató el tigre, le agarró miedo al cuero”, ya que al ser entrevistada por algunos programas faranduleros, se hizo la “Wilimay” y pretendió negar el “chispazo” que sintió cuando se tropezó con el cantante azteca en los pasillos de un hotel de La Vegas donde daría un concierto…”Chepa, la periodista agarró miedo al ver como los medios explotaron tu primicia…y para evitar que el chisme creciera y luego la calificaran de fanática obsesionada, aseguró que solo abordó al Christian Nodal por mero y puro trabajo”…¿Me va a venir a decir ella que no batió aquellas pestañas cuando lo tuvo al frente?...Jumm…¡que deje el “chou”!...

Stephany Abasali

El mismo que tienen armado con STEPHANY ABASALI y su rollo en el Miss Venezuela el cual ya está cansón y al cual su manager quiere sacarle ¡hasta la última hilacha!, no sé con qué intenciones porque a la susodicha no le hace falta ese tipo de publicidad, pues tiene demasiada clase (Y glamour) como para andar metida en este tipo de brete taaan desagradable…y aunque no se le quita razón en todo lo que ha dicho y fue bien deplorable la maldad que le hicieron en el pasado evento, ya “yede” esa alharaca que rueda en las redes que se ha transformado en un chisme de casa de vecindad…mientras que la Nina Sicilia parece burlarse de la situación, porque hasta ahora no ha abierto su hocico para decir “esta boca es mía”, restándole importancia a la protesta que inició Stephany Abasali, a la que se unieron otras misses resentidas…

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube