Wendy Guevara da un paso firme en la carrera profesional: su personalidad llega a la pantalla chica en nuevo proyecto

Una las figuras más populares del entretenimiento digital en México tras su paso por La Casa de los Famosos, ha sido confirmada como parte del elenco de la telenovela Papás por Siempre, una producción de Rosy Ocampo para Televisa.

La influencer Wendy Guevara compartió con sus seguidores que recientemente tuvo un encuentro importante que le abrió oportunidades laborales, “Tengo una junta con una productora, muy grande productora que es super wow, estoy muy sorprendida. Me ofreció algo muy bonito, una participación especial, espero que les guste”, expresó y aunque en el momento no dijo de qué se trataba luego se supo que trabajaría en una telenovela de Televisa según reseña Las Estrellas.

Más adelante, Wendy compartió cómo vivió este nuevo reto en televisión.

"Muy feliz, me sentí nerviosa, pero dije no, más bien tengo que sentir que es una bendición, porque es tantas personas que se han preparado a lo largo de sus carreras, que están en estas telenovelas espectaculares en Televisa, yo codearme un poquito con ellos o de la maestría que ellos traen desde jóvenes, voy a darlo todo."

Aunque en 2023 recibió una invitación del productor Juan Osorio para integrarse a El amor no tiene receta, en ese momento decidió rechazarla por no sentirse lista. Esta nueva oportunidad marca oficialmente su primera aparición en televisión, pero lo que hizo la diferencia ante esta propuesta y la anterior, fue que está vez no interpretará ningún personaje si no que será ella misma.

La novela 'Papás por Siempre' contará con la participación de Ariadne Díaz, José Ron, Daniela Luján, Martín Rica y Miguel Martínez, además de la participación de figuras como Erika Buenfil, Altair Jarabo, José Elías Moreno, Adriana Llabrés y Mane De la Parra.

