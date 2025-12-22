Así marcha la tabla de la LVBP: Leones frena al Magallanes y Cardenales clasifica

Suscríbete a nuestros canales

En una agónica jornada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los Leones del Caracas destacaron al dar una pequeña muestra de vida luego de vencer a los Navegantes del Magallanes 7 carreras por 3.

Los melenudos supieron reponerse a un mal inicio del encuentro para derrotar 7 carreras por 3 ante su eterno rival en el Monumental Simón Bolívar de Caracas. Por su parte, los Cardenales de Lara sellaron su clasificación luego de propinar paliza a los Tiburones de La Guaira 13 carreras por 4 en el Estadio Universitario.

Entretanto, Caribes de Anzoátegui quedó a nada de inscribir su nombre en la postemporada luego de vencer 18-7 a los Bravos de Margarita, mientras que los Tigres de Aragua volvieron a la vida luego de vencer a las Águilas del Zulia 9-2 en Maracay.

Así quedó la tabla de posiciones

Juegos para el lunes

Navegantes vs. Caribes. 6:00 PM/ Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Bravos vs. Leones: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube