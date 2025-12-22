Crisis en la familia Beckham: Brooklyn bloquea a sus padres y enciende las alarmas

Suscríbete a nuestros canales

La aparente calma en la familia Beckham se ha roto de forma definitiva en el mundo virtual. Lo que inicialmente se interpretó como un gesto de desaire por parte de David y Victoria hacia su hijo mayor, Brooklyn, resultó ser una acción unilateral del joven de 26 años. Cruz Beckham, el hijo menor de la pareja, fue el encargado de aclarar la situación al revelar que todos los miembros de la familia se despertaron bloqueados por Brooklyn, incluyendo a sus propios hermanos.

Esta desconexión digital es solo el síntoma de una fractura que se ha vuelto física. Mientras el resto del clan permanece en el Reino Unido, Brooklyn ha establecido su base de operaciones en Estados Unidos junto a su esposa, Nicola Peltz. Durante esta temporada navideña, la pareja decidió quedarse en las propiedades de la familia Peltz en Florida, ignorando las celebraciones familiares de los Beckham, lo que ha sido visto como una declaración de intenciones clara sobre sus prioridades actuales.

El origen del conflicto

Los problemas no son nuevos y parecen tener su raíz en la boda de la pareja en 2022. Aquel evento estuvo marcado por la supuesta tensión entre Victoria y Nicola, generada cuando la novia prefirió no usar un diseño de su suegra. A esto se sumaron otros roces, como el protagonismo que Victoria habría tenido durante la fiesta, opacando momentos especiales planeados por los recién casados.

Desde entonces, el distanciamiento se ha agudizado con ausencias notables. El pasado mayo, Brooklyn no asistió al cumpleaños número 50 de su padre en Londres, a pesar de estar invitado. El malestar también ha sido alimentado por rumores de tensiones con parejas de otros hermanos, aunque estos han sido desmentidos por fuentes cercanas.

Una relación "de negocios" y el deseo de paz

A través de sus perfiles públicos, los mensajes cruzados dejan ver el dolor de las partes. Mientras Brooklyn publicaba videos con Nicola afirmando que "siempre la elegiría a ella", Cruz respondía con fotos junto a sus padres agradeciéndoles por haberles dado la vida. David Beckham, por su parte, compartió una imagen nostálgica de sus hijos en su infancia con el mensaje "Permiso para llorar", reflejando lo mucho que le afecta la ausencia de su primogénito.

Fuentes cercanas a la familia describen el vínculo entre Brooklyn y su padre como algo que ha pasado a sentirse casi como "de negocios" en lugar de algo puramente emocional. Pese al bloqueo y los constantes desencuentros, David y Victoria mantienen la esperanza de una reconciliación, asegurando que su amor por él es incondicional y que siempre estarán esperando su regreso a la dinámica familiar.

