Operativos para trámites vehiculares del INTT: sepa dónde estarán del 09 al 13 de febrero

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) continúa los operativos de trámites vehiculares en todo el territorio nacional.

A través de sus canales oficiales el INTT difundió dónde se encontrarán los puntos para trámites vehiculares del 08 al 13 de febrero.

¿Dónde estarán del 08 al 13 de febrero?

De acuerdo con la información que suministra el INTT, del 08 al 13 de febrero, los puntos para realizar trámites vehiculares dentro del marco de estos operativos, estarán ubicados en:

Táchira

09 de febrero: escuela Rómulo Costa, en la plaza Bolívar del municipio San Judas Tadeo.

12 de febrero: en la ciudad de San Cristóbal, segunda jornada de productores y emprendedores, Parque Metropolitano.

13 de febrero: en el gimnasio cubierto Los Comuneros, en La Fría del municipoi Jáuregui La Grita.

Zulia

09 de febrero: municipio La Cañada de Urdaneta, oficina de la Dirección Municipal de Transporte, comunidad Concepción.

11 de febrero: municipio Lagunillas, sindicato ejecutivo de Transporte.

Apure

10 y 11 de febrero: municipio Páez de Apure, Tribunal Móvil, en la plaza Bolívar del Amparo.

Mérida

10 de febrero: avenida principal sector La Piedrota, municipio Libertador, sede de la línea de transporte El Chama.

Portuguesa

11 y 12 de febrero: avenida Los Pioneros, municipio Páez, jornada en el concesionario JAC.

Distrito Capital

11 de febrero: La Redoma, parroquia La Vega

Hasta el 13 de febrero: en el estadio Monumental "Simón Bolívar".

Bolívar

12 de febrero: municipio Caroní, parroquia Cachamay, sector Castillito, Hospital Dr. Manuel Silvero Castillo.

13 de febrero: sector Nueva Chirica de San Félix, sala de autogobierno Grandes Vencedores.

Miranda

13 de febrero: municipio Baruta, Las Minas de Baruta, sala de Batalla.

