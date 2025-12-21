¡El trofeo se rompió! Amarga celebración de Centauros de Caracas en la Copa Petare

Suscríbete a nuestros canales

Centauros de Caracas vivió una situación surrealista tras ganar la final de la Primera Copa Petare. Lo que debía ser una foto de gloria se volvió viral por un error insólito: el trofeo se partió en pedazos apenas los jugadores intentaron levantarlo frente a las cámaras de televisión.

Este desastre con el premio ocurrió en vivo y desató una lluvia de críticas en redes sociales. Muchos aficionados coinciden en que este papelón es el broche de oro para el que consideran el peor año en la historia del futsal venezolano.

Dominio total de Centauros en la cancha

En la parte deportiva, el equipo de Caracas no tuvo rival y goleó 6-2 a Piratas de La Guaira para quedarse con el título. El tercer lugar fue para Bambi Futsal, que venció 2-1 al Club Deportivo Petare en un duelo muy cerrado.

Carlos Vento fue la gran figura del torneo al ser elegido como el Jugador Más Valioso y terminar como el máximo goleador. Por su parte, José Villalobos fue premiado como el mejor arquero por su gran nivel bajo los tres palos.

Un año de fallos organizativos

Más allá de lo curioso del trofeo roto, el incidente refleja los problemas que viene arrastrando la disciplina este año. La temporada ha estado llena de quejas porque el torneo Apertura se decidió en las oficinas y la gran final nacional sigue suspendida sin explicaciones claras.

El video del galardón deshaciéndose en manos de los campeones sigue dando de qué hablar. Mientras la Liga guarda silencio, los fanáticos piden que se mejore la logística para que el fútbol sala del país no vuelva a pasar por una vergüenza similar.

