¿Quién es Munetaka Murakami? El fenómeno japonés que llega a los White Sox

La espera terminó para el agente libre japonés más deseado del mercado. Munetaka Murakami ha decidido que su camino en la MLB comience en 2026 con los Chicago White Sox, mediante un contrato estratégico de dos temporadas y 34 millones de dólares. Tras entrar en el sistema de posting en noviembre, el astro nipón se decantó por la Ciudad de los Vientos, rechazando ofertas de equipos con mercados más grandes.

¿Quién es el nuevo cañonero de los White Sox?

A sus 25 años, Murakami es considerado el bateador de poder más dominante de Japón en la última década. El antesalista zurdo se convirtió en una leyenda de los Tokyo Yakult Swallows en 2022, cuando conectó 56 cuadrangulares. Con esta marca, superó el récord histórico para un jugador nacido en Japón que pertenecía al mítico Sadaharu Oh desde hacía décadas.

Su estilo de juego se define por una fuerza bruta capaz de registrar velocidades de salida de bola superiores a las 116 mph. No solo es un jonronero; en 2022 también ganó la Triple Corona de Bateo, demostrando que puede batear para promedio e impulsar carreras bajo presión. Su palmarés incluye dos premios MVP de la Liga Central y una actuación heroica en el Clásico Mundial de 2023, donde fue clave para que Japón se coronara campeón.

El aporte táctico en un equipo en reconstrucción

La llegada de Murakami es una pieza fundamental para unos White Sox que vienen de años históricamente difíciles. Chicago registró 121 derrotas en 2024 y, aunque mejoró ligeramente en 2025, sigue necesitando una inyección urgente de talento. El japonés aportará solidez en la tercera base, aunque su flexibilidad le permitiría jugar en la inicial para reducir la carga física y enfocarse en su ofensiva.

Además, su presencia ayudará a equilibrar la alineación y restará presión a jugadores jóvenes como el venezolano Lenyn Sosa y el prospecto Colson Montgomery. Murakami no solo trae su bate, sino también la experiencia de ser el líder del circuito japonés durante ocho calendarios, lo que servirá de guía para el núcleo joven de la franquicia.

Un acuerdo rentable y con visión a futuro

El contrato de dos años es un movimiento inteligente para ambas partes. Chicago consigue un bateador de élite sin atarse a un compromiso financiero de una década, mientras que Murakami utiliza estos dos años como un periodo de adaptación al pitcheo estadounidense. Su gran desafío será reducir la tasa de ponches, que fue su punto débil durante la temporada 2025 en Japón.

Si el japonés logra ajustar su swing al nivel de las Mayores, su valor se disparará. Al terminar este acuerdo a los 27 años, podría regresar al mercado de agentes libres en busca de un contrato multianual histórico. Por ahora, el sur de Chicago celebra la llegada de una estrella internacional que promete devolver la emoción al Guaranteed Rate Field.

