F1 2026: Mercedes y Red Bull bajo sospecha por un posible vacío legal

La Fórmula 1 encara una revolución técnica para 2026, pero la batalla política ya ha comenzado antes de que los autos toquen el asfalto. A solo 35 días de los tests en Barcelona, Mercedes y Red Bull Powertrains están en el foco de la polémica por el aprovechamiento de un gris reglamentario en sus motores.

Varios rivales sugieren que estos fabricantes encontraron la forma de burlar el límite de compresión de los cilindros, establecido en 16:1 para la nueva era. La sospecha apunta a que, mediante la expansión térmica de los componentes en funcionamiento, sus motores alcanzarían una relación de 18:1, ganando hasta tres décimas por vuelta.

El vacío en la medición de la FIA

La controversia radica en que la normativa actual ordena que la inspección técnica de la relación de compresión se realice con el motor a temperatura ambiente. Al no existir límites sobre la expansión natural de las piezas cuando el motor calienta, el diseño permitiría cumplir la regla en el taller pero superarla en pista.

Este escenario es crítico debido a que las unidades de potencia ya han sido homologadas y el proceso de diseño ha finalizado para todos los proveedores. Si la Federación Internacional del Automóvil decide intervenir ahora, realizar cualquier modificación técnica obligatoria tomaría un tiempo del que los equipos no disponen antes del inicio del mundial.

Incertidumbre ante el GP de Australia

Con el debut del campeonato fijado para el 8 de marzo en Melbourne, el ambiente en el paddock es de máxima tensión y posibles reclamos. En 2026, el motor eléctrico aportará el 50% de la potencia total, por lo que cualquier ventaja extra en la combustión interna será vital para el rendimiento.

Actualmente, el motor de Mercedes impulsará a cuatro escuderías, mientras que el nuevo bloque Red Bull-Ford será exclusivo para sus dos equipos. De no aclararse la situación, es muy probable que la temporada comience con protestas formales en Australia por parte de marcas competidoras como Ferrari, Honda o Audi.

