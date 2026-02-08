Última hora: el dirigente Juan Pablo Guanipa es excarcelado este 8 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Tras más de ocho meses de prisión, la tarde este domingo 8 de febrero fue excarcelado el dirigente político Juan Pablo GUanipa, según informó su hijo Ramón Guanipa hace unos minutos.

Ramón Guanipa recordó que aún quedan cientos de presos por causas políticas y abogó por la pronta liberación de todos.

Unos minutos más tarde, el propio Juan Pablo Guanipa emitió un mensaje en su cuenta de la red social X. "Tenemos mucho qué hablar acerca del presente y el futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante", dijo.

Hasta el momento se desconoce si se trata de libertad plena o una excarcelación con medidas cautelares.

El pasado 8 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la puesta en libertad de un número importante de venezolanos y extranjeros, como un gesto unilateral del Gobierno.

Noficia en desarrollo...

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube