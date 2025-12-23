De actor a rapero: así fue el debut musical de Timothée Chalamet

Suscríbete a nuestros canales

Durante meses, una teoría conspirativa ganó fuerza en redes sociales, particularmente en TikTok y Reddit: Timothée Chalamet, la estrella de Hollywood, y EsDeeKid, un rapero anónimo de Liverpool que oculta su rostro, eran la misma persona. Los seguidores acumulaban "pruebas" como el supuesto parecido de sus ojos, su complexión física y un detalle clave: ambos habían sido vistos con la misma bufanda de Alexander McQueen. El misterio se alimentó cuando Chalamet, preguntado directamente por la BBC y otras emisoras, respondió con un evasivo y misterioso: "Sin comentarios... Todo se revelará a su debido tiempo".

Un remix que lo aclara todo

La incógnita se resolvió no con un comunicado, sino con una canción. El 19 de diciembre de 2025, Chalamet y EsDeeKid lanzaron el remix de "4 Raws", acompañado de un video musical. En el clip, filmado en una tienda de Londres y en el asiento trasero de una limusina, ambos aparecen juntos, desmintiendo físicamente la teoría. Chalamet inicia su parte con la mitad del rostro cubierta por un pañuelo, en un guiño al estilo de EsDeeKid, para luego destaparse y lanzar su verso.

¿Quién es EsDeeKid?

Lejos de ser un personaje creado por Chalamet, EsDeeKid es un fenómeno musical legítimo y de rápido crecimiento en el Reino Unido. Originario de Liverpool, actúa cubriendo su rostro con un pasamontañas y su música fusiona trap y cloud rap. Su álbum debut Rebel (2025) y sencillos como Phantom —con más de 100 millones de streams— lo consolidaron antes de esta colaboración.

Estrategia y reacciones

Expertos ven en esta movida una estrategia de marketing ingeniosa para Marty Supreme, que se estrena el 25 de diciembre, fusionando la promoción tradicional con el fenómeno viral. La colaboración fue celebrada por otros raperos como Central Cee, Tinie Tempah y Shaboozey en redes sociales. Para Chalamet, también es un regreso a sus raíces: es un conocido fanático del hip-hop que en el pasado rapeó en sketches de Saturday Night Live y fue incluso "nombrado caballero" por el rapero Lil B durante su época universitaria.

