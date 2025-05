Timothée Chalamet y sus relojes con diamantes: el glamour en las finales de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Las finales de conferencia de la NBA nos tienen al borde del asiento, pero no solo la acción en la cancha roba la atención. Timothée Chalamet, el aclamado actor, se ha convertido en el epicentro de las miradas desde su asiento en primera fila, no solo por su ferviente apoyo a los New York Knicks, sino por sus impecables y lujosos atuendos, siempre coronados con un discreto, pero deslumbrante, reloj mini.

Desde el inicio de los playoffs, Chalamet ha sido una constante en los partidos de su equipo favorito, demostrando ser el fanático más leal de los Knicks. Aunque su compañía ha variado, desde citas con Kylie Jenner hasta vítores con Bad Bunny, lo que se ha mantenido inalterable son sus looks ganadores, una oda a la moda y la pasión deportiva, siempre complementados con una de sus diminutas joyas de pulsera.

La firma Chrome Hearts y el actor han forjado una alianza estilística que ha resultado en un guardarropa personalizado digno de cualquier seguidor de los Knicks. Chalamet ha animado a su equipo no solo con su desbordante energía, sino también con bombers retro y vaqueros adornados con las icónicas cruces de la marca, además de botas Timberland customizadas, elevando el "method dressing" a un nuevo nivel en el ámbito deportivo.

En la reciente y decisiva derrota de su equipo en las finales de conferencia, Chalamet optó por la discreción, pero sin perder su estilo característico. Lució sus habituales pantalones holgados, una chaqueta varsity vintage, gorra y, por supuesto, sus infaltables botas y gafas de sol de Chrome Hearts. A pesar del resultado, su distintivo reloj Cartier mini siguió siendo el centro de atención, una pieza clave en su estrategia de moda.

El actor ha mostrado una clara predilección por los diamantes en sus relojes durante estas finales. Hace una semana, deslumbró con un Cartier Crash engastado en diamantes y con correa de piel de aligátor. Esta elección fue solo el preámbulo de lo que vendría después: en el último encuentro, consolidó su estatus de "MVP de los relojes pequeños y brillantes" con un aún más lujoso Cartier Tank Américaine.

El Cartier Tank Américaine (ref. WJTA0045) de Chalamet es una obra de arte relojera: fabricado en oro blanco de 18 quilates, su caja y corona están adornadas con 41 diamantes talla brillante, y su pulsera cuenta con otros 528 diamantes. Esta impresionante pieza, con su esfera plateada efecto rayos de sol, podría fácilmente deslumbrar a los jugadores en la cancha, aunque no parece haber influido en el resultado del partido.

La tendencia de los relojes mini en hombres modernos ha encontrado en Timothée Chalamet a su líder indiscutible. El actor encabeza este movimiento con las piezas más llamativas de Cartier, posicionada como la casa relojera favorita para quienes buscan diseños pequeños y vintage. El último reloj que lució Chalamet, una versión alargada y resplandeciente de los Tank de Cartier, tiene un precio que ronda los 68.000€, una cifra que para el actor es simplemente una adición más a su ya extensa colección de mini relojes.

Visite nuestra sección Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.