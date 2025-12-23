Cédula de identidad para menores de edad: sepa cuáles son los requisitos a consignar ante el Saime

Suscríbete a nuestros canales

A través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) los representantes pueden tramitar la cédula de identidad para menores de edad.

El Saime es el órgano al que todos los venezolanos y extranjeros residentes en Venezuela deben acudir para solicitar los procesos relacionados con la identidad y emisión de pasaportes.

Cédula de Identidad para menores de edad

El Saime compartió un video tutorial con el paso a paso para agendar la cita para tramitar la Cédula de Identidad para menores de edad no cedulados con uno de los padres.

De acuerdo con el video difundido por el Saime, debe seguir los siguientes pasos:

Ingresar al portal web del Saime

Hacer clic en Iniciar sesión

Ingresar usuario y contraseña y seleccionar Ingresar

Seleccionar del panel superior, la opción Cedulación

Hacer clic en Solicitar cédula menor por primera vez

Seleccionar la opción Cedulación de menor de edad

Ingresar los datos solicitados del Acta de Nacimiento del menor a cedular

Al completar el formulario de los datos del menor, hacer clic en Continuar

Ingresar los datos de identidad del solicitante (el menor de edad No cedulado) y hacer clic en Siguiente

Ingresar los datos de nacionalidad del menor y hacer clic en Siguiente

Debe llenar el formulario de registro de datos de dirección y hacer clic en Siguiente

Añadir los datos de representación legal del solicitante y hacer clic en Seleccionar representación

Ingrese los datos del representante que acompañará al menor y hacer clic en Siguiente

Verificar la información igresada en los formularios

Requisitos

Copia certificada de Acta de nacimiento del menor

Copia de la cédula de identidad del responsable legal del menor de edad

Hacer clic en Confirmar datos

Seleccionar la oficina más cercana según su ubicación

Agende la cita en los días disponibles

