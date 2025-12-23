Cédula de identidad para menores de edad: sepa cuáles son los requisitos a consignar ante el Saime

A través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) los representantes pueden tramitar la cédula de identidad para menores de edad.
El Saime es el órgano al que todos los venezolanos y extranjeros residentes en Venezuela deben acudir para solicitar los procesos relacionados con la identidad y emisión de pasaportes.
Cédula de Identidad para menores de edad
El Saime compartió un video tutorial con el paso a paso para agendar la cita para tramitar la Cédula de Identidad para menores de edad no cedulados con uno de los padres.
De acuerdo con el video difundido por el Saime, debe seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al portal web del Saime
- Hacer clic en Iniciar sesión
- Ingresar usuario y contraseña y seleccionar Ingresar
- Seleccionar del panel superior, la opción Cedulación
- Hacer clic en Solicitar cédula menor por primera vez
- Seleccionar la opción Cedulación de menor de edad
- Ingresar los datos solicitados del Acta de Nacimiento del menor a cedular
- Al completar el formulario de los datos del menor, hacer clic en Continuar
- Ingresar los datos de identidad del solicitante (el menor de edad No cedulado) y hacer clic en Siguiente
- Ingresar los datos de nacionalidad del menor y hacer clic en Siguiente
- Debe llenar el formulario de registro de datos de dirección y hacer clic en Siguiente
- Añadir los datos de representación legal del solicitante y hacer clic en Seleccionar representación
- Ingrese los datos del representante que acompañará al menor y hacer clic en Siguiente
- Verificar la información igresada en los formularios
Requisitos
- Copia certificada de Acta de nacimiento del menor
- Copia de la cédula de identidad del responsable legal del menor de edad
- Hacer clic en Confirmar datos
- Seleccionar la oficina más cercana según su ubicación
- Agende la cita en los días disponibles
