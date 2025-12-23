Guía de servicios en Laredo por Navidad: ¿Qué abrirá y cerrará en el Condado de Webb?

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Municipal de Laredo y el Condado de Webb en Texas, Estados Unidos (EEUU), han confirmado la suspensión de actividades administrativas y servicios públicos clave durante las festividades.

A continuación, el detalle para planificar su jornada:

1. Oficinas gubernamentales

Cierre total Miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

Condado de Webb: Además de los días anteriores, tampoco laborarán el viernes 26 de diciembre.

Llamadas al 3-1-1: El centro de atención para reportes y quejas estará inhabilitado ambos días festivos. El cierre de las oficinas no solo afecta trámites de permisos o pagos de multas. El sistema, que es la línea vital para reportar baches, semáforos dañados o problemas de agua, estará totalmente inactivo.

2. Transporte público ("El Metro")

Miércoles 24: Operará con un horario especial reducido, equivalente al de los días domingo.

Jueves 25: No habrá servicio de transporte público bajo ninguna modalidad.

3. Recolección de basura y desechos

Miércoles 24: El servicio de recolección de basura funcionará con normalidad. El basurero municipal abrirá de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Jueves 25: No habrá recolección. La ruta del jueves se reprogramó para el sábado 27 de diciembre.

Importante: Durante ambos días festivos se suspende la recolección de ramas y césped.

Recuerde que si cruza hacia EEUU después del 26 de diciembre, entrarán en vigor nuevos controles faciales obligatorios para extranjeros.

