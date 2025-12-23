Walmart extiende sus nuevas entregas con drones a Florida: sepa cuál será la ciudad que implementará el servicio oficialmente

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo Municipal de la ciudad de Clermont, Florida, aprobó una solicitud para permitir que el Walmart local realice entregas a clientes mediante drones, convirtiendo a la ciudad en el primer municipio del estado en autorizar este tipo de operación para la cadena.

Esto convierte a Clermont en la primera ciudad de Florida que, oficialmente, aprueba las entregas con drones de Walmart en su fase actual.

Aunque hubo pruebas antes, este es el primer centro que utiliza la tecnología BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), que permite a los drones volar más lejos sin que un operador tenga que verlos físicamente.

Capacidad y velocidad: los drones pueden entregar productos en un radio de hasta 6 millas (unos 10 km) de la tienda en menos de 30 minutos (con un promedio de 19 minutos).

Productos: le pueden pedir artículos de hasta 10 libras (aprox. 4.5 kg), incluyendo alimentos frescos (huevos, fruta), medicinas de venta libre y suministros para bebés.

Esto estará activo en el Walmart Supercenter en Johns Lake Rd, Clermont, aunque no se ha especificado la fecha, se estima que será entre lo que resta de diciembre y enero.

Sobre la votación

Se ha dado a conocer que, la propuesta fue presentada por Wing LLC, empresa especializada en entregas con drones.

El plan contempla la instalación de una cerca de aproximadamente ocho pies de altura que dividirá una zona del estacionamiento en dos áreas específicas: una destinada a la carga automática de productos y otra para el almacenamiento y operación de los drones.

Vale la pena destacar que los concejales expresaron inquietudes sobre el impacto visual, la privacidad y la seguridad del proyecto.

Sin embargo, el portavoz de Wing LLC, aclaró que los drones no aterrizan en los domicilios, sino que descienden los paquetes mediante un cable desde una altura de 7,6 metros.

Además, aseguró que las cámaras no tienen la resolución necesaria para invadir la privacidad de las personas.

Por lo que la votación terminó con la aprobación del Concejo Municipal 4 a 1.

Antecedentes y contexto de activación del servicio en EEUU

En 2022 y 2023, Walmart lanzó entregas en Clermont, Tampa y Orlando con una empresa llamada DroneUp. Sin embargo:

Esas operaciones eran limitadas y experimentales.

A principios de 2025, Walmart cerró muchos de esos centros para cambiar de socio tecnológico hacia Wing y Zipline, que son más rápidos y eficientes.

Ahora tiene su servicio activo en Arkansas, donde comenzó como un piloto en su sede (Bentonville) y Pea Ridge, siendo el primer estado con operaciones continuas.

Así como en Dallas-Fort Worth (DFW) y Houston, Texas, el cual es el estado considerado como el "cuartel general" de las entregas con drones de Walmart.

Y recientemente se activó en varias sedes de Walmart en Atlanta, Georgia.

Florida sería el cuarto estado en aprobar la implementación de la tecnología, con Clermont a la cabeza, pero con el anuncio de que pronto se le unirá Orlando.

El próximo estado en unirse a esta tendencia tecnológica será Carolina del Norte, más específicamente en Charlotte.

