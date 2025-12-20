USCIS endurece el examen de ciudadanía: ¿Cuántas preguntas necesitas acertar ahora para pasar la prueba?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Donald Trump anunció planes para endurecer los requisitos de la prueba de ciudadanía de Estados Unidos, argumentando que el examen actual resulta "muy fácil".

Agregó que la prueba no cumple con el espíritu de la ley, según declaraciones del director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow.

Este movimiento, alineado con una política de inmigración restrictiva, busca elevar la exigencia de la prueba que actualmente solo requiere seis respuestas correctas de diez preguntas de historia y educación cívica.

El objetivo es incrementar la cantidad de aciertos obligatorios para aprobar, lo que convierte la demostración de conocimiento cívico en un requisito importante para los solicitantes de naturalización en 2025 según detalla El Cronista.

Consideraciones

La mayoría de los extranjeros acceden a la ciudadanía a través del proceso de naturalización, el cual exige haber sido residente permanente legal por un mínimo de cinco años, o tres si están casados con un ciudadano estadounidense.

Para iniciar el trámite, los interesados deben presentar el Formulario N-400 y cumplir con diversas condiciones, entre ellas residir físicamente en el país durante 30 meses de los últimos cinco años, demostrar buen carácter moral y poseer un dominio básico del idioma inglés.

El endurecimiento de la prueba representa el segundo intento de Trump por modificar las condiciones de ingreso, luego de su propuesta fallida de aumentar la guía de estudio a 128 preguntas durante su primer mandato, lo que subraya la creciente dificultad para obtener un pasaporte estadounidense.

