¿Deducciones sospechosas? Descubre los fallos que disparan las alarmas del IRS

Presentar la declaración de impuestos ante el IRS (Servicio de Impuestos Internos) es una de las tareas financieras más importantes del año.

Aunque muchos contribuyentes buscan maximizar sus reembolsos, hay ciertos errores en las deducciones que pueden levantar banderas rojas para los sistemas de auditoría.

El IRS emplea algoritmos sofisticados para comparar las declaraciones con promedios estadísticos y datos de terceros.

Si tus deducciones parecen "fuera de lo común", podrías enfrentarte a retrasos, multas o incluso a una auditoría exhaustiva.

¿Cuáles son los siete errores que el IRS considera más sospechosos?

1. Deducciones desproporcionadas a los ingresos

Uno de los principales "red flags" es reclamar deducciones que no se alinean con tu estilo de vida o los ingresos que has reportado.

El IRS tiene un conocimiento claro de las deducciones promedio por donaciones caritativas o gastos médicos según cada nivel de ingresos (Jackson Hewitt, 2025).

Si reportas ingresos de $40.000 pero reclamas $15.000 en donaciones, es muy probable que tu declaración sea marcada para una revisión manual.

2. Abuso de la deducción por oficina en casa

Muchos trabajadores remotos intentan deducir gastos relacionados con su hogar, pero el IRS es bastante estricto: el espacio debe ser utilizado de manera exclusiva y regular para actividades comerciales, indica Fusion Taxes.

Tratar de deducir una habitación que también se usa como sala de juegos o exagerar el porcentaje de los servicios públicos de la vivienda suele llamar la atención de los auditores.

3. Mezclar gastos personales con comerciales

Es bastante común que los autónomos intenten clasificar gastos personales, como cenas familiares o vacaciones, como si fueran gastos de representación o viajes de negocios.

El IRS advierte que los contribuyentes deben llevar un registro detallado, incluyendo recibos y diarios de citas, para demostrar el propósito comercial de cada gasto, reseña Webexpenses.

4. Uso excesivo de números redondos

La precisión es fundamental. Si presentas una lista de gastos donde todos los montos terminan en cero (por ejemplo, $500 en suministros, $1.000 en publicidad), puede dar la impresión de que el contribuyente está "estimando" o incluso inventando cifras en lugar de basarse en registros reales.

"El uso constante de cifras redondeadas genera dudas sobre la precisión de los registros", señala Clark Schaefer Hackett.

5. Reportar pérdidas constantes en un "Hobby"

Si tienes un negocio secundario que ha estado generando pérdidas año tras año, el IRS podría considerarlo más un pasatiempo que una actividad con fines de lucro.

Por lo general, para que algo se considere un negocio, debe generar ganancias en al menos tres de los últimos cinco años, indica H&R Block. Las deducciones por pérdidas de pasatiempos están bastante limitadas.

6. Errores en créditos reembolsables

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario por Hijos son áreas donde suelen ocurrir muchos errores.

El IRS examina estas declaraciones con lupa debido a las altas tasas de pagos indebidos.

Un error común es declarar dependientes que no califican o reportar ingresos incorrectos para poder acceder a estos créditos, lo que puede retrasar el procesamiento de tu reembolso.

7. No reportar ingresos de la "Gig Economy"

Con el crecimiento de plataformas como Uber, Airbnb y las ventas en línea, el IRS recibe copias de los formularios 1099-K y 1099-NEC.

Si intentas reclamar deducciones por estos trabajos pero no reportas todos los ingresos que has recibido, el sistema automatizado del IRS notará la discrepancia de inmediato, destaca TurboTax.

¿Cómo evitar una auditoría del IRS?

La mejor manera de protegerte es tener toda tu documentación en orden. El IRS realmente sugiere que uses la presentación electrónica (e-file), ya que esto puede reducir la tasa de errores matemáticos de un 20% a solo un 1%, de acuerdo con un comunicado de prensa de la agencia.

Es crucial que guardes recibos, registros de kilometraje y estados de cuenta por al menos tres años para poder respaldar cualquier deducción en caso de que te hagan una revisión.

