¿Dónde dejan más propina en EEUU? El estado menos pensado supera a NY y California

Aunque muchos asocian la generosidad de las propinas con grandes ciudades como Nueva York o California, un estudio reciente revela que el liderazgo en este aspecto pertenece a un estado pequeño y poco mencionado en estos debates.

De acuerdo con datos recopilados por LendingTree, Delaware encabeza la lista nacional de propinas promedio, según información del diario As.

Los clientes de este estado dejan alrededor de 22 % del total de la cuenta en restaurantes, una cifra que supera con claridad el promedio del país y a otros estados con fuerte presencia gastronómica y turística.

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que la tendencia no se limita a restaurantes de servicio completo o de alto nivel. Incluso en locales de comida rápida, donde la propina suele ser menor, Delaware destaca con porcentajes cercanos al 18 %, lo que refuerza la idea de una cultura local que valora el servicio sin importar el tipo de establecimiento.

Además de Delaware, otros territorios también muestran altos niveles de gratificación al personal de atención. Estados como West Virginia y New Hampshire mantienen promedios superiores al 20 %, mientras que zonas con grandes centros urbanos aparecen más abajo en la lista.

Estados mejor posicionados:

Delaware

West Virginia

New Hampshire

Estados con promedios más bajos:

California

Florida

Washington

Para quienes trabajan en restaurantes y bares, estos datos van más allá de una simple estadística.

En Estados Unidos, las propinas representan una parte fundamental del ingreso mensual, por lo que residir en un estado con clientes más generosos puede mejorar notablemente la calidad de vida de estos trabajadores.

El liderazgo de Delaware sugiere que la generosidad no siempre va de la mano con grandes ciudades o zonas turísticas.

