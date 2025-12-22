Sistema Patria: inicia pago por Bs 13.500 a pensionados este 22 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Tal y como lo anticipamos en 2001 online, este 22 de diciembre, el Sistema Patria comenzó el depósito del Ingreso por Guerra Económica correspondiente al mes en curso, por un monto de Bs. 13,500 (50$).

Este mes de diciembre el Ingreso por Guerra Económica llegó con un monto superior en comparación al mes de noviembre por la subida del dólar del Banco Central de Venezuela.

La mañana de este lunes, también se inició el pago de la pensión IVSS correspondiente a enero 2026, por un monto de Bs 130.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.

Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.

Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube