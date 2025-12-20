Sistema Patria 2025: cronograma de depósitos y montos del 22 al 27 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, procesará una serie de pagos destinados a diversos sectores de la población entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025.

Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas de los programas sociales creados por el Ejecutivo Nacional y que corresponden al mes en curso.

Cronograma de depósitos y montos del 22 al 27 de diciembre en el Sistema Patria

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:

Ingreso Contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 13.500 bolívares.

Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.

Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.

Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo y la tasa de cambio registrada para el pago estimada por el Banco Central de Venezuela.

Con el Monedero Patria se pueden realizar operaciones como transferencias a cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, gasolina, entre otras operaciones.

