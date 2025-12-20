Sistema Patria 2025: cronograma de depósitos y montos del 22 al 27 de diciembre

El Gobierno Nacional, a través de la plataforma virtual del Sistema Patria, procesará una serie de pagos destinados a diversos sectores de la población entre el 22 y el 27 de diciembre de 2025.
Los pagos o estipendios forman parte de las ayudas económicas de los programas sociales creados por el Ejecutivo Nacional y que corresponden al mes en curso.
Cronograma de depósitos y montos del 22 al 27 de diciembre en el Sistema Patria
Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.
Entre las bonificaciones que se esperan figuran las siguientes:
- Ingreso Contra la Guerra Económica: Está dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y de la Misión 100% Amor Mayor; se estima que sea entregado por 13.500 bolívares.
- Bono Misión "Robert Serra": En 2013, se realizó el lanzamiento de la Misión Jóvenes de la Patria "Robert Serra", con el propósito de incluir a la juventud en proyectos de emprendimientos y formativos para su desarrollo e independencia. Se prevé un pago para diciembre 2025 por 1.350,00 bolívares.
- Movimiento Social Somos Venezuela por monto estimado de 1.483.50 bolívares.
Es importante destacar que la cifra puede variar según lo disponga el Ejecutivo y la tasa de cambio registrada para el pago estimada por el Banco Central de Venezuela.
Con el Monedero Patria se pueden realizar operaciones como transferencias a cuentas bancarias y entre familiares, pagos de servicios, recargas telefónicas, gasolina, entre otras operaciones.
