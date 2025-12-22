Beneficios

En las próximas horas se estará cancelando el Ingreso por Guerra Económica

 

Por 2001

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 08:28 am
Pensión IVSS: bancos que ya comienzan a pagarla este 22 de diciembre

Tal y como ya lo había confirmado el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), este 22 de diciembre, los bancos públicos y privados comenzaron a acreditar en las cuentas de los pensionados el pago de la pensión correspondiente al mes de enero de 2026.

MONTO: Bs 130

Lista de bancos que ya pagan la mañana de este 22 de diciembre:
✅ Banco Digital de los Trabajadores 
✅ Bancaribe
✅ Banesco 
✅ Banco de Venezuela 
✅ Banco del Tesoro 
✅ 100% Banco
✅ BFC
✅ BNC
✅ Banco del Sur
✅ Banco Caroni 
✅ Banco Mercantil 
✅ Banca Amiga
✅ BBVA Provincial 

Se espera que en el transcurso del día se cancele el Ingreso por Guerra Económica a pensionados, por un monto aproximado de Bs. 13.500.

Para cobrar el Ingreso Contra la Guerra Económica, hay que seguir los siguientes pasos:

  • Inicia sesión en la plataforma del Sistema Patria.
  • Pulsa en ‘monedero’ y después dirígete a ‘retiro de fondos’.
  • Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • Oprime el botón de ‘continuar’ y después en ‘aceptar’.

Los beneficiarios reciben la confirmación, vía mensaje de texto a través del número corto 3532 y por la aplicación veMonedero.

