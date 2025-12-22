¿Viajas a EEUU? Conozca la medida estricta que entrará en vigor para quienes entren o salgan del país este 26 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo 26 de diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pondrá en marcha la Regla Final de Salida Biométrica.

A diferencia de los años anteriores, donde la biometría se centraba mayormente en la entrada, ahora será obligatoria también para salir del país.

La medida aplica a todos los no ciudadanos estadounidenses, sin importar su estatus legal o nacionalidad.

Conozca la medida estricta que entrará en vigor en EEUU este 26 de diciembre

De acuerdo con el reporte oficial, así funcionará la medida según sea el caso:

Titulares de Green Card: Serán procesados como extranjeros para fines biométricos.

Poseedores de visas: turistas, estudiantes y trabajadores temporales (H-1B, L-1, etc.).

Exenciones eliminadas: Ahora, menores de 14 años y adultos mayores de 79 años también estarán sujetos a la toma de fotografías faciales.

Nacionalidades exentas: Incluso ciudadanos de países que antes tenían procesos simplificados, como Canadá, deberán cumplir con el registro.

¿Cómo será el control?

El sistema se basa en tecnología de comparación facial de alta precisión (98% de exactitud):

Aeropuertos y puertos: Se utilizarán quioscos y cámaras móviles en las puertas de embarque internacionales.

Fronteras terrestres: Se implementará en carriles de vehículos y cruces peatonales.

Aviación privada: Los vuelos ejecutivos y privados también deberán cumplir con el registro de salida biométrico.

El gobierno busca cerrar la brecha de información sobre quienes abandonan el país para detectar con precisión a quienes se quedan más tiempo del permitido, identificar fraudes de identidad o documentos falsos, además de monitorear a residentes permanentes que pasan demasiado tiempo fuera de EEUU, lo cual podría poner en riesgo su estatus.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube