¿Es oficial? IRS aclara qué ocurre con el cheque de $2.000 programado para diciembre 2025: lo que debes saber

En las últimas semanas, han surgido muchos rumores sobre un nuevo cheque de estímulo de 2,000 dólares que el IRS supuestamente enviaría en diciembre de 2025.

Sin embargo, después de revisar las notas de prensa oficiales de diciembre de 2025 (como la IR-2025-123 y la IR-2025-117), se confirma que no hay un anuncio oficial sobre un nuevo pago de impacto económico masivo o un "cheque de estímulo" de 2.000 dólares por parte del gobierno federal.

Lo que sí ha comunicado el IRS son cambios importantes en la administración de impuestos y nuevos beneficios específicos bajo la legislación actual (como la ley "One, Big, Beautiful Bill"), pero estos no incluyen un pago único universal para todos los ciudadanos.

¿De dónde viene la confusión sobre los 2.000 dólares?

Muchos ciudadanos han malinterpretado el "crédito tributario" como "pagos directos". El IRS está introduciendo nuevas regulaciones para el año fiscal 2025 que incluyen:

Créditos por Hijos y Dependientes: Cambios en las cantidades que los padres pueden reclamar en su declaración de impuestos.

Cuentas Trump: Según el comunicado IR-2025-117, el gobierno ha lanzado un programa piloto de 1.000 dólares (no 2.000) para las cuentas de ahorro de niños nacidos a partir del 1 de enero de 2025.

Sin embargo, este dinero no es un cheque que se puede gastar libremente, sino una contribución destinada a ahorros futuros.

Fechas de pago: lo que realmente está enviando el IRS

El IRS sigue con su calendario habitual de reembolsos para aquellos que presentaron sus declaraciones de impuestos tarde o hicieron correcciones.

Las fechas importantes para diciembre de 2025 son:

Depósitos directos: Estos se procesan de manera continua. Según el IRS, el 93% de los reembolsos se envían electrónicamente en menos de 21 días después de ser aprobados.

Fin de los cheques de papel: Un cambio importante que ha anunciado el IRS es la eliminación gradual de los cheques de papel, un proceso que comenzó en septiembre de 2025.

Los contribuyentes que esperaban recibir un cheque físico ahora deben abrir una cuenta bancaria o usar una tarjeta de débito prepagada para poder recibir cualquier dinero que se les deba.

¿Quiénes son los que pueden acceder al dinero disponible este mes?

Aunque no hay un cheque de 2.000 dólares para todos, hay ciertos grupos que sí están recibiendo fondos:

Contribuyentes con créditos rezagados: Aquellos que reclamaron el Crédito de Recuperación de Reembolso de años anteriores y cuya auditoría se completó este mes.

Nuevos beneficiarios de créditos por propinas y horas extras: Según las nuevas pautas de la ley OBBB, algunos trabajadores pueden ver ajustes a su favor, aunque estos se reflejarán principalmente en la temporada de impuestos de 2026.

Recomendaciones para evitar estafas

El IRS advierte a la población que no debe compartir información personal en sitios web que prometen "activar" un cheque de 2.000 dólares.

Este organismo nunca se comunica con los contribuyentes a través de redes sociales o mensajes de texto para solicitar datos bancarios.

Si desea verificar si tiene algún reembolso pendiente o si califica para los nuevos créditos de 2025, la única fuente confiable es la herramienta "¿Dónde está mi reembolso?" en el sitio oficial IRS.gov.

"El IRS insta a los contribuyentes a ser cautelosos con las promesas de pagos 'demasiado buenos para ser verdad' y a verificar siempre la información en nuestra sala de prensa oficial", señala un boletín de seguridad del organismo de diciembre de 2025.

