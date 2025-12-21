Salud comunitaria en Dallas: dónde acceder a atención médica y exámenes gratis este 23 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

En Dallas, Texas, una gran variedad de organizaciones, centros públicos, y a veces privados, ofrecen ciertos servicios gratuitos o a bajo costo para las personas de pocos recursos, en esta oportunidad estamos hablando de atención en materia de salud.

En esta oportunidad, el Hospital Parkland y el Departamento de Salud del Condado de Dallas (DCHHS) han anunciado que para esta semana de Navidad estarán realizando, cada uno por su cuenta, jornadas de atención médica y exámenes gratuitos.

Asistencia con Parkland

Por una parte, Parkland ha anunciado que llevará a cabo una jornada de salud gratuita para la comunidad para el martes 23 de noviembre.

Durante el evento comunitario realizarán chequeos de presión sanguínea, diabetes, VIH, asma pediátrica, y se podrán concertar citas de mamografías para las mujeres elegibles, entre otros servicios.

La cita es de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Inspired Vision Compassion Center, 2019 N. Masters Drive, Dallas.

Más específicamente, los asistentes podrán encontrar servicios asociados a:

Diabetes

Presión sanguínea

Asma pediátrica

VIH

Alimentación saludable

Asistencia Financiera para Pacientes

Apoyo a la familia

Citas para mamografías programadas para una fecha y hora futuras: tenga presente que la última jornada del año fue el 13 de diciembre.

Los interesados pueden llamar para obtener más información al siguiente número: 214-484-6393.

Si quiere conocer más sobre las mismas, le recomendamos chequear el calendario de actividades: Calendario comunitario | Salud en Parkland.

Exámenes gratuitos

El mismo próximo martes 23 de diciembre, el DCHHS también ha anunciado una feria de salud.

Más específicamente para realizar exámenes gratuitos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Según la información proporcionada, los interesados pueden acudir sin cita, pero es preferible registrarse llamando al 214-819-5115.

La cita es de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en el DCHHS, 2377 N. Stemmons Freeway, en Dallas.

Recomiendan visitar la página web de dallascounty.org/. para más detalles.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube