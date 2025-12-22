Puntos clave sobre la declaración de impuestos 2026 en EEUU: fechas, umbrales de ingreso y novedades destacadas

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos (EEUU) ya está en la mira de los más previsivos en Estados Unidos (EEUU) y es que hay que tener en cuenta que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) podría abrirse a finales del primer mes de 2026.

Para el próximo 2026, todos con ingresos brutos superiores a su deducción estándar están obligados a presentar una declaración de impuestos federal.

Si ganaste al menos estas cantidades en 2025, el IRS te exige declarar:

Soltero: $15.750 (menores de 65 años) y $17.750 (65 años o más)

Casado (Declaración Conjunta): $31.500 (menores de 65 años) y $33.100 (65 años o más). Ahora, si ambos cónyuges tienen 65 años o más, el umbral sube a $34.700.

Cabeza de Familia: $23.625 (menores de 65) y $25.625 (65 años o más)

Casado (Declaración Separada): $5, bien sea para menores de 65 o más.

En el caso de los trabajadores por cuenta propia (Self-employed): Si sus ganancias netas fueron de $400 o más, debe declarar para pagar los impuestos de Seguro Social y Medicare.

Si eres un menor o dependiente que trabaja, el umbral es diferente (generalmente si ganaste más de $15.750 en ingresos de trabajo o más de $1.350 en ingresos de inversiones).

Fechas para la temporada fiscal 2026

Apertura estimada: se espera que el IRS comience a aceptar declaraciones (correspondientes a 2025) alrededor del 26 o 27 de enero de 2026.

Esto, basado en el periodo abierto en 2025. Pero no es oficial, el IRS ha lanzado su campaña anual de "Prepárese" (Get Ready).

Fecha límite: el 15 de abril de 2026 será el "Tax Day" oficial.

¿Qué pueden estar haciendo actualmente los contribuyentes que influya positivamente en su futura declaración?

Hacer tus últimas compras de negocios o donaciones antes del 31 de diciembre para que cuenten en esta declaración.

Además, puedes asegurarte de revisar que su dirección esté actualizada con sus empleadores para recibir los formularios W-2 o 1099 en enero.

A diferencia de la apertura, las fechas de vencimiento ya están establecidas por ley:

15 de abril de 2026: Fecha límite para presentar tu declaración y pagar cualquier impuesto adeudado.

31 de enero de 2026: Fecha límite para que tus empleadores te envíen el formulario W-2 y para que los pagadores envíen los 1099-NEC (trabajadores independientes).

2 de febrero de 2026: envío de formularios W-2 y determinados formularios 1099.

Por ley, los empleadores y empresas tienen hasta el 31 de enero para enviarte tus formularios. Es decir, Ese es el día en que, legalmente, tus documentos ya deberían estar "en el correo" o disponibles digitalmente.

15 de octubre de 2026: Fecha límite si solicitas una extensión.

Tenga en cuenta que, omitir una fecha puede generar multas, intereses o pérdida del derecho a un reembolso.

Novedades importantes para esta temporada (Ley OBBBA)

Como estamos a finales de 2025, debes saber que esta próxima declaración incluirá cambios importantes debido a la legislación reciente (One Big Beautiful Bill):

Deducción para mayores: los mayores de 65 años podrán disfrutar de una nueva deducción adicional de $6,000.

Propinas y horas extra: se están implementando nuevas reglas que podrían eximir de impuestos federales a las propinas y el pago por horas extra (el IRS publicará los detalles finales en enero).

Adiós a los cheques de papel: el IRS ha comenzado a eliminar gradualmente los reembolsos en cheque físico. Para esta temporada, es casi indispensable que tengas una cuenta bancaria lista para recibir el depósito directo.

