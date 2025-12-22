Direct File 2026: cómo afectará la decisión del IRS a millones de contribuyentes

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre los impuestos en Estados Unidos tomó fuerza tras la confirmación de que el Servicio de Impuestos Internos no volverá a ofrecer su plataforma gratuita de declaración directa.

La medida genera preocupación entre millones de contribuyentes, especialmente dentro de la comunidad latina, que había encontrado en este sistema una opción clara y segura para cumplir con sus obligaciones fiscales, de acuerdo a la información del diario Solo Dinero.

¿Qué es Direct File?

Direct File nació en 2024 como una prueba piloto que permitió declarar impuestos federales sin intermediarios ni comisiones. Más de 140.000 personas en 12 estados usaron el servicio y valoraron su simplicidad y rapidez.

No obstante, a pesar de los resultados positivos, el IRS optó por no relanzar el programa, al considerar que ya había cumplido su función de evaluación.

De acuerdo con el organismo tributario, el principal obstáculo fue el alto costo operativo que implicaba mantener la plataforma a gran escala.

A esto se sumaron presiones del sector privado, donde empresas de software fiscal manifestaron su rechazo a que el gobierno compitiera directamente con sus servicios. Este contexto influyó en la decisión final de suspender Direct File.

Qué cambia para los contribuyentes de Estados Unidos en 2026

La eliminación del sistema no altera las leyes fiscales, pero sí el proceso para presentar la declaración. A partir de 2026, los usuarios deberán recurrir a alternativas externas, lo que podría implicar más pasos o costos adicionales para algunos contribuyentes.

Cabe destacar que, aunque Direct File no continúe, existen otras opciones para declarar sin pagar o con costos reducidos.

