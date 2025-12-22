Permiso de prestación de servicios del INTT: requisitos actualizados para el transporte de mercancías internacional

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) mantiene abierto el proceso para que las empresas y cooperativas venezolanas obtengan el documento que las acredita como transportistas internacionales.

Esta autorización es el paso fundamental para que los transportistas locales puedan movilizar mercancías de manera legal hacia los países de la región andina.

Además, este permiso funciona como una certificación oficial de que la empresa ha sido validada por las autoridades de su país de origen.

Una vez obtenido el documento, que tiene una vigencia de un año, los transportistas quedan habilitados para gestionar sus servicios de carga pesada cruzando las fronteras nacionales bajo la normativa vigente.

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Este trámite está dirigido exclusivamente a empresas y cooperativas constituidas en Venezuela.

El objetivo es regularizar a quienes desean llevar productos desde el territorio nacional hacia los países que integran la comunidad andina, asegurando que cumplan con los estándares exigidos para el tránsito internacional.

Documentación de la empresa

Para iniciar la solicitud, los interesados deben presentar una carta formal en papel membretado, sellada y firmada por su representante legal.

Esta comunicación debe ir dirigida a la Presidencia del INTT (específicamente a la División de Transporte Internacional) e incluir un timbre fiscal de 0,02 Unidades Tributarias.

Requisitos de los vehículos

En cuanto a la flota, es necesario consignar la copia del Certificado de Registro de cada vehículo o unidad de carga que se pretenda utilizar.

Además, se debe incluir el acta de revisión original y vigente de cada unidad, garantizando que los camiones se encuentran en condiciones óptimas para circular.

Seguros y protección

La seguridad es un punto clave en este proceso. Las empresas deben presentar copias de la Póliza de Responsabilidad Civil diseñada para el transporte internacional.

Asimismo, es obligatorio contar con un anexo de seguros que cubra accidentes personales para los tripulantes que realizarán los viajes.

Finalmente, el solicitante debe entregar una lista detallada que identifique cuáles vehículos son propios, cuáles pertenecen a terceros o cuáles están bajo arrendamiento. En esta relación se deben especificar datos básicos como:

Placa y marca.

Año de fabricación y tipo de unidad.

Número de ejes y peso de la carga.

Número de serie del chasis.

Visite nuestra sección de Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y YouTube