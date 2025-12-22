Venezuela mantiene la tradición de las carreras de carruchas en Navidad: descubre cómo hacer la tuya

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela la Navidad se compone de diversas tradiciones que llegaron para quedarse, como las carreras de carruchas que se efectúan tanto en Caracas como en el interior del país.

La carrucha es un juguete de fabricación propia que se usó mucho en la Venezuela de principios del siglo XX y hasta la aparición de la patineta.

En la elaboración de este juguete está grabado el orgullo de la fabricación propia, y que con el paso del tiempo su dueño la usará para participar en competencias.

Las carruchas se fabrican con madera y cuatro ruedas, cada una en una esquina. Las ruedas son las rolineras de los patines (mejor si eran los de hierro), lo que les daba un sonido emocionante.

El freno de la carrucha consiste en un pedazo de caucho, con el cual se puede reducir la velocidad por acción de fricción con el suelo.

Para realizar los giros a la derecha o izquierda y mantener el control del vehículo, hay un eje central delantero que permite a la carrucha ir de uno u otro lado con sus ruedas delanteras, y el volante era un pedazo de cuerda.

Actualmente, a las carruchas se les incorpora sistema de frenos, un volante y hasta asientos de carro.

Se trata de un vehículo sencillo, que servía sobre todo en bajadas, donde el objetivo era soltar adrenalina y divertirse, pero también pavonearse o lucirse como constructor del mismo.

Tradición de carruchas en Caracas

En Caracas, año tras año, se realiza la popular Carrera de Carruchas El Retiro como parte de la tradición navideña, en la calle El Retiro, en la parroquia Altagracia.

Este año se realizará este sábado 20 de diciembre a las 11:00 am, en su 14° edición, de acuerdo con su cuenta en Instagram, en la cual invitan a la gente a disfrutar en familia de la velocidad, diversión y compartir adrenalina.

Wilfredo Alvarado, miembro de la Fundación Carrucha El Retiro, señaló para CiudadCCs en 2023, que “esta tradición tiene más de 100 años y según nuestros padres y abuelos comenzó en los mercados de Caracas, donde traían los alimentos a sus casas y las de los vecinos”.

El evento cuenta con varias categorías, de acuerdo a las edades de los participantes, entre niños, jóvenes y familias.

Carreras de carruchas se hacen en Los Andes

En la actualidad, en el interior del país se mantiene el juego tradicional de la carrucha, concretamente en Mérida.

Foto: Cortesía

Las carruchas son una tradición que se realiza cada año en la ciudad de Mérida, estado Mérida, desde el comienzo de las misas de aguinaldo. Se inician el 15 y finalizan el 23 de diciembre.

Anualmente, las carruchas en Mérida traen consigo una ola de innovación y creatividad en la que participan desde niños hasta adultos, que se esmeran en su diseño y construcción para que no solo sean funcionales, sino artísticas. Las carruchas se hacen con materiales reciclados que se transforman en verdaderas obras de arte sobre ruedas.

Las carruchas se utilizan como vehículos para lanzarse por las calles y avenidas de las comunidades y disfrutar entre familiares y amigos, en Mérida se usan las avenidas Las Américas y Universidad.

En sábado 13 de diciembre, en el municipio Miranda del estado Mérida, se efectuó la XIX Vuelta en Carrucha Timotes 2025, tradición que inició en la población en 1979.

El evento contó con la participación de 32 carrucheros de las poblaciones de Tovar, Lagunillas y La Grita, estado Táchira, reseñó @vocesdetrujillove.

