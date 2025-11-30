¡Tradición en Caracas! Santa llega a La Cota Mil para recibir deseos navideños este 1 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 1 de diciembre de 2025, el popular Santa de la Cota Mil da la bienvenida a la Navidad en Caracas.

La actividad central invita a los ciudadanos a participar en el ritual del "Bolso Mágico de Santa".

Santa llega a La Cota Mil para recibir deseos navideños este 1 de diciembre

La cuenta Santa_Vzla confirmó la actividad que se llevará a cabo desde las 6:00 de la mañana.

"Queremos invitarte a escribir tu deseo más anhelado y deposítalo en el Bolso Mágico de Santa, que viajará con nosotros hasta el legendario Castillo de Hielo para hacerlo realidad", se lee en la publicación.

En cuanto al punto de encuentro, se precisa que será específicamente a la altura del nivel de Boleíta.

"Juntos, entre fotos, abrazos y dulces, le daremos la bienvenida a la Navidad en Caracas. Te esperamos en la Av. Boyacá a nivel de Boleíta para crear la postal perfecta que enmarca nuestra tradición decembrina", agrega el escrito.

Una tradición de muchos años

La historia del Santa venezolano se remonta a 1950, cuando Ramón Canela se convirtió en el primer actor que representó a este personaje en la localidad. Canela falleció en 2019, y desde entonces, Gilberto Sánchez ha continuado con la tradición, para desear una Navidad llena de paz y amor.

La figura de Santa no solo se limita a esta actividad anual; también participa en eventos de caridad y otras iniciativas, para promover un mensaje de unidad y paz en la comunidad.

