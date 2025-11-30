Turismo

¡Cambio de ruta! Operador turístico ruso anuncia desvío de los vuelos que iban a Margarita: detalles aquí

La directora de Pegas Touristik se pronunció este 30 de noviembre.

Por Jheilyn Cermeño
Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 11:33 am
Foto: ATOR

Este 30 de noviembre, el operador turístico Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en Rusia, anunció que redirigirá a Varadero, Cuba, a los turistas que debían viajar a Venezuela.

De acuerdo con la Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) en su portal oficial, Pegas Touristik informó a las agencias asociadas que el vuelo Moscú-Porlamar previsto para este lunes 1 de diciembre fue cancelado y en su lugar se habilitó un vuelo Moscú-Varadero.

Turistas rusos volarán a Cuba en lugar de Venezuela

Además, se informó que ofrecerán a los turistas las opciones de hospedarse en hoteles del mismo nivel o incluso de clase más alta en Varadero, o en caso de que no quieran descansar en Cuba, depositar el importe para su uso en futuras reservas.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, señaló que los vuelos a Venezuela se restablecerán en cuanto se normalice la situación e informó de que la parte rusa destinará un vuelo especial para el retorno de todos los turistas que actualmente descansan en Margarita.

Domingo 30 de Noviembre - 2025
