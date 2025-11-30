Wingo informa sobre sus operaciones en Venezuela tras advertencia de Trump

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea colombiana Wingo informó este sábado sobre sus operaciones desde y hacia Venezuela tras la advertencia emitida por el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

Un trabajador de Wingo brindó detalles a la agencia de noticias EFE y habló sobre sus operaciones luego que Trump asegurara que el espacio aéreo venezolano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Operaciones de Wingo en Venezuela

De acuerdo con la información proporcionada, Wingo mantendrá sus operaciones entre Colombia y Venezuela de forma regular.

Asimismo, señala que "no hemos recibido notificación oficial, por canales formales, sobre restricciones o cierre del espacio aéreo venezolano".

Agregó que se mantendrán atentos ante cualquier anuncio oficial y que "seguimos monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo, en coordinación con autoridades locales e internacionales, y si las condiciones se modifican ajustaremos de inmediato nuestra operación".

Ruta aérea Colombia-Venezuela

Cabe destacar que este sábado despegó el vuelo P5 7010 desde Bogotá en horas del mediodía el cual arribó en la tarde de hoy en el aeropuerto internacional de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Advertencia de Trump

El mandatario estadounidense advirtió en sus redes sociales este sábado que el espacio aéreo venezolano "permanecerá cerrado en su totalidad".

Trump advirtió "A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad".

