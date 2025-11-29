"Me daría rabia y miedo que nos sacaran sin razón": Inmigrantes venezolanos temen perder su ‘green card’ tras anuncio del USCIS

Suscríbete a nuestros canales

La revisión de tarjetas de residencia permanentes, o 'green cards', por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha generado inquietud en comunidades de inmigrantes con estatus legal. Esta medida responde a directrices del gobierno federal para examinar emitidos en años recientes a personas de naciones específicas. Las autoridades buscan verificar el cumplimiento de requisitos en estos casos.

El anuncio se produce en un contexto de mayor control migratorio tras incidentes de seguridad reportados recientemente. Inmigrantes con años de residencia pagan impuestos y trabajan legalmente, pero expresan dudas sobre los criterios de la revisión. La falta de detalles iniciales amplifica la preocupación en estos grupos.

Esta iniciativa abarca 'tarjetas verdes' otorgadas en la última década a personas de 19 países considerados de riesgo por el gobierno, incluyendo Venezuela, Haití y Cuba.

Surge tras un tiroteo el 26 de noviembre en Washington DC, donde un inmigrante afgano con asilo mató a un oficial de la Guardia Nacional e hirió a otro. La revisión se centra en Chicago, Illinois, donde reside la comunidad venezolana desde hace más de una década.​

Testimonios de afectados

"Me pongo nervioso porque yo no sé qué tipo de revisión van a hacer. Uno entra aquí legal, y uno obtuvo sus papeles legales y estamos trabajando y todo, pero yo no sé con qué intención ellos están revisando esos papeles. Si me da miedo, uno ya tiene tiempo aquí trabajando legal y pagando nuestros impuestos y si me daría rabia y mucho miedo que nos sacaran sin razón", dice una mujer venezolana que pidió el anonimato. ​

Expertos en migración indican que el proceso respeta el Estado de Derecho. "Hay que recordar que aún vivimos en un País que tiene Estado de Derecho.

Tienes una persona que te puede representar ante las cortes, si te tratan de quitar tu estatus de residente. Solamente un juez puede ordenar esto y si pierdes puedes apelar, no es algo que va a suceder inmediatamente", dice Salvador Cicero, abogado de inmigración. Se aconseja preparar documentación y asesoría para casos con antecedentes o procesos pendientes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube