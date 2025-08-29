Redadas del ICE: funcionarios exigen "green card" a inmigrantes en un parque de EE. UU.

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de personas, en su mayoría de origen hispano, fueron abordadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una actividad recreativa, en un parque público donde se encontraban con sus familiares.

El procedimiento exigió a los asistentes presentar la green card, documento que certifica la residencia permanente en Estados Unidos.

La información fue obtenida a partir del portal web de MSM, donde se detallan testimonios y videos que muestran el momento en que se solicitaron dichos documentos a las personas presentes, algunas de las cuales ofrecieron permisos de trabajo y credenciales Real ID, las cuales fueron rechazadas por los oficiales en el lugar.

Procedimiento y detenciones en el área recreativa

Durante la intervención, varias personas fueron separadas de sus familiares, causando tensión al momento de la detención temporal.

Entre los documentos presentados por los afectados se encontraban permisos laborales, sin embargo, los agentes insistieron en la necesidad de mostrar la green card para permanecer en el país.

Trabajadores del servicio forestal también acudieron al sitio tras recibir una denuncia por posible contaminación debido a basura arrojada en el parque.

Opinión legal sobre la actuación de ICE

Nathan Bogart, abogado especializado en inmigración con experiencia en tribunales federales, indicó que en ausencia de delitos graves, un permiso de trabajo debería evitar detenciones por parte de ICE.

Esta declaración fue reportada a través de una cadena de noticias y hace referencia a la legalidad del operativo realizado en Arkansas, donde se han incrementado las acciones del gobierno federal para detectar y detener a extranjeros sin documentación adecuada.

