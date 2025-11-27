EEUU anuncia revisión rigurosa de las green cards aprobadas a venezolanos y cubanos: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ratificó que someterá a una "revisión rigurosa" las tarjetas de residencia permanente de ciudadanos cubanos y venezolanos.

Según el ente, la decisión se toma tras incluir a ambas naciones en una lista de 19 países de preocupación.

Esta directriz, activada tras el reciente ataque en Washington, se sustenta en un decreto ejecutivo firmado por el presidente Trump en junio, el cual restringe el tránsito y los trámites migratorios desde estos territorios por motivos de seguridad nacional.

La medida coloca a los residentes legales de estos países bajo un escrutinio exhaustivo, equiparando sus procesos de verificación con los de nacionales de Afganistán, Irán, Haití y Sudán, quienes enfrentan prohibiciones de ingreso más severas.

Endurecimiento de medidas

Esta decisión representa un endurecimiento importante en la política migratoria de la administración Trump para 2025, cuyo objetivo central es desmantelar los beneficios otorgados en gestiones anteriores.

En este contexto, el gobierno federal intensifica su estrategia contra la inmigración proveniente de Venezuela y Cuba, prometiendo la eliminación de vías legales como el "parole humanitario" y la aceleración de deportaciones masivas.

La revisión de las green cards señala que el foco de control ya no se limita a la frontera, sino que se extiende a la vigilancia de estatus ya aprobados.

Estas acciones se alinean con la retórica de la Casa Blanca de tratar la inmigración de estos regímenes como un asunto de seguridad nacional y no como una crisis humanitaria.



