¡Polémica! Secretario de la TSA sugiere que pasajeros deben hacer este cambio en aeropuertos: conoce los detalles

El Secretario de Transportación de Estados Unidos, Sean Duffy, ha provocado un intenso debate a nivel nacional al pedir a los viajeros que dejen de usar pijamas y pantuflas en los aeropuertos.

Duffy sostiene que esta costumbre ha llevado a una "degradación del civismo" en los espacios de viaje, algo que se ha convertido en una preocupación creciente dentro de la industria aérea.

El llamado a vestir con "respeto" dentro de los aeropuertos de Estados Unidos

En una reciente conferencia de prensa en el Aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, el 24 de noviembre de 2025, según reportes de Fox News Digital y The Washington Examiner, el Secretario Duffy lanzó la campaña "La Edad de Oro de los Viajes Comienza Contigo" del Departamento de Transportación. Subrayó que un comportamiento más positivo empieza con un mayor respeto hacia uno mismo y hacia los demás.

"Animo a la gente a vestirse un poco mejor, ya que eso puede inspirarnos a comportarnos de manera más adecuada. Tratemos de evitar las pantuflas y los pijamas al llegar al aeropuerto", comentó Duffy, sugiriendo que incluso un atuendo sencillo como "un par de jeans y una camisa decente" podría establecer un ambiente más cortés para la experiencia de viaje.

Aumento de incidentes y la conexión con el atuendo para abordar un vuelo

La iniciativa de Duffy nace en un momento en que la indisciplina en los vuelos está en aumento.

Según datos de la Administración Federal de Aviación (FAA), ha habido un alarmante incremento del 400% en las perturbaciones a bordo desde 2019, y los reportes de comportamientos descontrolados siguen superando los niveles que teníamos antes de la pandemia, reseña India Today.

Los expertos en etiqueta respaldan la opinión de Duffy. Jacqueline Whitmore, quien fue auxiliar de vuelo y ahora es fundadora de la Protocol School of Palm Beach, mencionó el concepto de "cognición vestida", subrayando que la forma en que nos vestimos afecta nuestro comportamiento.

"Cuando nos tomamos el tiempo de vestirnos con intención, tendemos a comportarnos con más confianza y respeto hacia nosotros mismos", comentó Whitmore a Fox News Digital, enfatizando que vestirse adecuadamente no se trata de estatus, sino de ser cortés con los demás viajeros.

