El misterio detrás del afgano que apoyó a tropas de EEUU y terminó acusado de tiroteo en Washington

Suscríbete a nuestros canales

El presunto ataque armado cometido por Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años que abrió fuego contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, desató nuevas tensiones políticas e interrogantes sobre los procesos de ingreso y asilo en Estados Unidos.

El sospechoso llegó al país en 2021, tras servir junto a tropas estadounidenses en Afganistán y ser evacuado por la administración Biden mediante la Operación Aliados Bienvenidos.

Del campo de batalla en Kandahar a la mira de las autoridades

Un familiar de Lakanwal afirmó a NBC News que el acusado perteneció al ejército afgano en Kandahar, donde brindó apoyo directo a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y resultó herido antes de huir del país.

Según ese testimonio, su historial de colaboración con agencias estadounidenses, incluida la CIA, respaldó su admisión como refugiado.

El exdirector de la CIA, John Ratcliffe, sostuvo que su caso es reflejo de los “fracasos” de la retirada militar de Afganistán y criticó que personas como Lakanwal hayan recibido asilo.

Lakanwal supuestamente acechó a los soldados antes de disparar. De acuerdo con fuentes consultadas por The Post, hirió a una guardia en el pecho y en la cabeza antes de herir a un segundo militar, y luego recibió impactos de respuesta. La policía continúa investigando el motivo del ataque.

Un refugiado sin antecedentes y recién aprobado para asilo

El sospechoso residía en Bellingham, Washington, una comunidad que ha recibido a refugiados afganos desde 2021.

Según Reuters, Lakanwal no tenía antecedentes criminales y obtuvo asilo el 23 de abril de 2024, después de solicitarlo en diciembre del año previo.

El presidente Donald Trump calificó el hecho como “un acto de terrorismo” en un mensaje televisado, al afirmar que el ataque fue “un crimen contra toda la nación”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube