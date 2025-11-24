Migrantes en Washington D. C.: estos son algunos programas de ayuda para familias en el área metropolitana

Suscríbete a nuestros canales

Las familias residentes en el área de Washington D.C., Maryland y Virginia (DMV) tienen una oportunidad renovada para gestionar su futuro sanitario durante el periodo de Inscripción Abierta 2025-2026.

Ante la estadística presentada por la Kaiser Family Foundation (KFF), que sitúa a la comunidad hispana con la tasa más alta de personas sin seguro médico (17.9 %), las autoridades locales y organizaciones comunitarias activan estrategias específicas para facilitar el acceso a pólizas asequibles y en español.

Este ciclo destaca por la implementación de nuevos recursos diseñados para contrarrestar los efectos de los recientes cambios en Medicaid y las posibles restricciones federales, ofreciendo alternativas viables para garantizar la protección médica de los grupos más vulnerables según informa El Tiempo Latino.

Programas y ayudas

Distrito de Columbia (DC Health Link) : El registro permanece abierto hasta el 31 de enero de 2026, aunque se requiere inscripción antes del 15 de diciembre para iniciar el año con cobertura activa. Destaca el lanzamiento del Healthy DC Plan para atención preventiva y salud mental, mientras que el programa DC Healthcare Alliance modificó sus criterios desde octubre de 2025, limitando las nuevas inscripciones a menores de 26 años tras su fusión con el programa para niños inmigrantes.

: El registro permanece abierto hasta el 31 de enero de 2026, aunque se requiere inscripción antes del 15 de diciembre para iniciar el año con cobertura activa. Destaca el lanzamiento del Healthy DC Plan para atención preventiva y salud mental, mientras que el programa DC Healthcare Alliance modificó sus criterios desde octubre de 2025, limitando las nuevas inscripciones a menores de 26 años tras su fusión con el programa para niños inmigrantes. Maryland (Maryland Health Connection): Con un periodo de inscripción principal del 1 de noviembre al 15 de diciembre, el estado prioriza a familias de estatus migratorio mixto, permitiendo asegurar a niños y embarazadas independientemente de la situación legal de los padres. Además, han activado un sistema automatizado que facilita la transición de Medicaid a planes privados para evitar lagunas en la atención, manteniendo abierta la inscripción continua para Medicaid y CHIP.

Con un periodo de inscripción principal del 1 de noviembre al 15 de diciembre, el estado prioriza a familias de estatus migratorio mixto, permitiendo asegurar a niños y embarazadas independientemente de la situación legal de los padres. Además, han activado un sistema automatizado que facilita la transición de Medicaid a planes privados para evitar lagunas en la atención, manteniendo abierta la inscripción continua para Medicaid y CHIP. Virginia (Virginia Insurance Marketplace): Tras el impacto del fin de la emergencia por COVID-19, que conllevó la pérdida de cobertura para miles de personas, la organización Enroll Virginia lidera esfuerzos de asesoría gratuita en español. Su objetivo es reincorporar al sistema a los afectados, guiándolos hacia nuevos planes disponibles en el mercado estatal para asegurar cobertura desde el 1 de enero..

Retos

Aunque el panorama federal presenta desafíos legislativos que podrían penalizar el uso de fondos públicos para la cobertura de inmigrantes, los estados del DMV mantienen su liderazgo en equidad sanitaria mediante políticas inclusivas.

Resulta importante que los residentes aprovechen esta ventana de tiempo no solo para cumplir con un requisito administrativo, sino para blindar su estabilidad económica frente a emergencias médicas inesperadas.

Con cerca de cuatro de cada diez inmigrantes no ciudadanos careciendo de seguro a nivel nacional, la participación masiva en estos programas locales representa un paso decisivo para cerrar las brechas de desigualdad y fortalecer el bienestar colectivo de la creciente población latina en la región.

