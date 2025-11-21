El Canadian Pacific trae concierto gratuito de Smash Mouth a Chicago: descubre la fecha y hora exacta de la parada

Suscríbete a nuestros canales

El Canadian Pacific Kansas City (CPKC) inaugura su recorrido 2025 con el regreso del emblemático tren navideño, marcando su 27 aniversario con una gira que fusiona espectáculos en vivo y solidaridad a través de 13 estados.

Esta iniciativa arranca el 19 de noviembre en Quebec y tiene como objetivo principal combatir la inseguridad alimentaria.

Según reporta Telemundo Chicago, esto se hará mediante la recolección de donaciones para bancos de alimentos locales, un esfuerzo importante para apoyar a las comunidades vulnerables durante el invierno.

La edición actual estrena un renovado espectáculo de luces que rinde homenaje al legado del Kansas City Southern Holiday Express y promete iluminar la ruta hacia el sur de Estados Unidos, incluyendo paradas estratégicas en Illinois y Wisconsin.

Horarios

23 de noviembre (Franklin Park, IL): 5:30 p.m. – 6:00 p.m. | Artistas: Smash Mouth y JJ Wilde.

9 de diciembre (Gurnee, IL): 5:15 p.m. – 5:40 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.

9 de diciembre (Sturtevant, WI): 7:00 p.m. – 7:30 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.

9 de diciembre (Caledonia, WI): 8:15 p.m. – 8:45 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.

10 de diciembre (Wauwatosa, WI): 4:15 p.m. – 4:45 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.

Eventos

La programación musical de este año busca atraer multitudes con una alineación que incluye a bandas de renombre como Smash Mouth, Barenaked Ladies y American Authors, quienes ofrecerán conciertos gratuitos directamente desde los vagones del tren hasta el 21 de diciembre.

Además de su paso por el área de Chicago, el tren se suma a la oferta festiva de la región, complementando otras atracciones como los trenes de Metra y la CTA, consolidándose como un evento imperdible para las familias.

Los organizadores invitan a los asistentes a contribuir con artículos no perecederos en cada estación, transformando la celebración en una oportunidad directa de ayuda comunitaria.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube