El Canadian Pacific trae concierto gratuito de Smash Mouth a Chicago: descubre la fecha y hora exacta de la parada

Además de su paso por el área de Chicago, el tren se suma a la oferta festiva de la región, complementando otras atracciones
 

Por Brian Segura
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 06:00 pm

El Canadian Pacific Kansas City (CPKC) inaugura su recorrido 2025 con el regreso del emblemático tren navideño, marcando su 27 aniversario con una gira que fusiona espectáculos en vivo y solidaridad a través de 13 estados. 

Esta iniciativa arranca el 19 de noviembre en Quebec y tiene como objetivo principal combatir la inseguridad alimentaria.

Según reporta Telemundo Chicago, esto se hará mediante la recolección de donaciones para bancos de alimentos locales, un esfuerzo importante para apoyar a las comunidades vulnerables durante el invierno. 

La edición actual estrena un renovado espectáculo de luces que rinde homenaje al legado del Kansas City Southern Holiday Express y promete iluminar la ruta hacia el sur de Estados Unidos, incluyendo paradas estratégicas en Illinois y Wisconsin.

  • 23 de noviembre (Franklin Park, IL): 5:30 p.m. – 6:00 p.m. | Artistas: Smash Mouth y JJ Wilde.
  • 9 de diciembre (Gurnee, IL): 5:15 p.m. – 5:40 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.
  • 9 de diciembre (Sturtevant, WI): 7:00 p.m. – 7:30 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.
  • 9 de diciembre (Caledonia, WI): 8:15 p.m. – 8:45 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.
  • 10 de diciembre (Wauwatosa, WI): 4:15 p.m. – 4:45 p.m. | Artistas: American Authors y Pynk Beard.

La programación musical de este año busca atraer multitudes con una alineación que incluye a bandas de renombre como Smash Mouth, Barenaked Ladies y American Authors, quienes ofrecerán conciertos gratuitos directamente desde los vagones del tren hasta el 21 de diciembre. 

Además de su paso por el área de Chicago, el tren se suma a la oferta festiva de la región, complementando otras atracciones como los trenes de Metra y la CTA, consolidándose como un evento imperdible para las familias.

 Los organizadores invitan a los asistentes a contribuir con artículos no perecederos en cada estación, transformando la celebración en una oportunidad directa de ayuda comunitaria.

