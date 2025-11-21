Netflix inauguró su primera Casa de Entretenimiento en Philadelphia: conoce los horarios y precios de las entradas

Suscríbete a nuestros canales

Netflix abrió su primera Casa de Entretenimiento en Estados Unidos (EEUU), ubicada en el centro comercial King of Prussia, cerca de Philadelphia. Los fanáticos podrán acceder a experiencias inmersivas temáticas de series populares como One Piece y Wednesday).

El costo de los boletos arranca desde $15 para el minigolf y alcanza los $39 para los juegos de inmersión total. La Casa de Entretenimiento de Netflix en Philadelphia ofrece una variedad de actividades temáticas, todas con costos adicionales que los fanáticos deberán considerar. El objetivo es llevar a los seguidores de la plataforma a experimentar sus series favoritas de forma inmersiva.

Según Netflix, la Experiencia One Piece y la Experiencia Miércoles tienen un precio que arranca desde $39, con una duración aproximada de una hora. Las Salas de Realidad Virtual (Netflix Virtuals) inician en $25 y duran entre 25 y 45 minutos. La actividad más económica es el Top 9 Mini Golf, con boletos desde $15 por 25 minutos de juego.

¿De qué tratan las actividades temáticas en la Casa de entretenimiento?

Los visitantes podrán disfrutar de una inmersión completa en los mundos de sus programas favoritos. En la Experiencia Miércoles, los fanáticos deberán superar juegos malditos y sorpresas aterradoras en una exploración inmersiva del Festival de la Víspera de los Marginados.

La Experiencia One Piece permite explorar guaridas de villanos y resolver acertijos, con un límite de doce personas máximo por viaje.

La sede también incluye un cine, un restaurante y una tienda de recuerdos, para complementar las experiencias inmersivas. En Netflix Virtuals, los asistentes podrán jugar como el personaje principal dentro de los mundos de los programas y películas de Netflix mediante juegos de Sandbox VR.

¿Cuál es la ubicación y el horario de la Casa de Entretenimiento?

La Casa de Entretenimiento de Netflix se ubica en el centro comercial King of Prussia, en la dirección 180 N Gulph Rd, King of Prussia, PA, 19406. La sede tiene dos entradas para acceder al primer centro de entretenimiento de la plataforma en EEUU.

El Diario NY explicó que las experiencias de inmersión son una de las principales atracciones

En cuanto a los horarios, la casa abre de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 22:00 p.m. Los viernes y sábados extienden su operación hasta la medianoche (10:00 a 00:00 horas), mientras que los domingos cierran a las 20:00p.m.

Netflix anunció horarios especiales para festividades, incluyendo el Día de Acción de Gracias y Navidad.

¿Cuándo abrirá una nueva sede en EEUU?

El siguiente centro abrirá en Dallas, Texas, en el centro comercial Galleria Dallas, el 11 de diciembre de 2025. Esta instalación ofrecerá experiencias aterradoras, como un viaje a Creel House y desafíos inspirados en El Juego del Calamar.

Además, Netflix tiene planes para abrir otra Casa de Entretenimiento en Las Vegas, Nevada, en el año 2027. Este proyecto de expansión subraya la estrategia de la compañía para llevar sus contenidos más allá de la pantalla, convirtiendo las series y películas en experiencias inmersivas físicas.

